Новая порция "пленок Порошенко": на них – разговоры с Байденом о Коболеве, Burisma и Яценюке
Внефракционный нардеп Андрей Деркач 22 июня обнародовал еще одну часть пленок с разговорами якобы пятого президента Петра Порошенко и вице-президента США в 2015–2016 годах Джо Байдена. На них упоминается вопрос защиты главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, компания Burisma и дело на Яценюка.
О чем говорится на новых аудиозаписях "пленок Порошенко"
Аудиозаписи для СМИ экс-регионал и выпускник академии ФСБ Андрей Деркач презентовал на пресс-конференции вместе со скандальным экс-прокурором Константином Куликом. Об этом сообщает 24 канал.
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Интересно, что первыми новые аудиозаписи разговора, как и в первый раз, обнародовали телеканалы, которые связывают с Виктором Медведчуком. Там также транслировали брифинг Деркача. Впоследствии эту информацию начал распространять ряд украинских изданий и телеграм-каналов с пророссийской позицией.
Давление на Яценюка и вопрос Авакова
- Петр Порошенко в феврале 2016 года, находясь на посту президента Украины, якобы обещал тогдашнему вице-президенту США Джозефу Байдену, что против премьер-министра Арсения Яценюка не будут открываться уголовные дела после его отставки.
- В частности, в аудиозаписи, датированной 11 февраля 2016 года, голоса, похожие на голоса Байдена и Порошенко, обсуждали опасения Яценюка относительно его отставки и возможности стать фигурантом уголовных дел. Порошенко якобы уверял Байдена, что Яценюку не стоит волноваться по этому поводу.
- На другой записи, опубликованной Деркачом и датированной октябрем 2016 года, Порошенко якобы просил Байдена повлиять на Яценюка. Президент Украины якобы не хотел, чтобы тот повлиял на руководителя МВД Арсена Авакова, с которым у него был конфликт. Кроме того, Порошенко якобы просил Байдена обеспечить поддержку "Народного фронта" в Раде по голосованию за бюджет, поддержке инициатив правительства, а также законов для выполнения минских соглашений.
Смотрите видео эпизода разговора насчет Яценюка:
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Вопрос "Приватбанка"
Голос, который на пленках якобы принадлежит Порошенко, говорит, что определенная неприкосновенность есть и у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Она якобы находится "под его личной защитой", ведь на нее осуществляется давление из-за национализации "Приватбанка".
Защита Коболева, Гройсман и вопрос МВФ
- Порошенко и Байден якобы обсуждали, что руководство "Нафтогаза" нельзя менять, потому что команда Байдена тесно общается с менеджментом компании.
- Также Байден якобы сообщил о конфликте главы "Нафтогаза" Коболева с тогдашним премьер-министром и попросил урегулировать ситуацию. Порошенко якобы уверял, что Коболева и его заместителей не тронут и обещал вызвать их к себе и разобраться в проблеме.
- Второй разговор Байдена с Порошенко касается якобы попыток заставить экс-премьер-министра Гройсмана выполнить требования МВФ. Иначе США якобы не дадут Украине кредитных гарантий. Порошенко тоже ответил, что займется этим.
- Также на "пленках", якобы Байден хотел от главы украинского государства провести ряд реформ, которые необходимы МВФ, а в ответ обещал предоставить кредитные гарантии на сумму 1 миллиард долларов.
В последние три недели мы продемонстрировали действительно значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100% тарифов, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%,
– говорит лицо, чей голос Деркач приписывает Порошенко.
Видео эпизода относительно руководства "Нафтогаза":
Проблема Онищенко
- На еще одной аудиозаписи Порошенко якобы обеспокоен из-за общения скандального экс-нардепа беглеца Олександра Онищенко с ФБР. Он отмечает Байдену, что ему интересно, о чем же они говорят.
- При этом разоблачение Онищенко Порошенко описал как реализацию российского сценария по дестабилизации ситуации в Украине. Это якобы смогла остановить украинская разведка совместно с ЦРУ.
Видео эпизодов по Онищенко и "Приватбанку":
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В чем обвиняют Онищенко?Онищенко в Украине обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам в 2013–2016 годах. Убытки оценивают на сумму в почти 3 миллиарда гривен.
В 2016 году Рада лишила его депутатского иммунитета и дала согласие на арест. Правда, тогда он уже уехал из Украины. В декабре 2019-го подозреваемого задержали в немецком городе Аахен и поместили в следственный изолятор.
Опять Burisma
- В основном обнародованные якобы разговоры между Байденом и Порошенко были посвящены компании Burisma.
- В частности, экс-прокурор Кулик сказал, что начальная сумма взятки за закрытие дела против экс-министра экологии президента компании Burisma Николая Злочевского составляла 50 миллионов долларов, а не 6 миллионов долларов.
Смотрите полное видео с пресс-конференции Деркача, где он обнародовал новые аудиозаписи:
Что известно о "пленках Порошенко"
- 19 мая этого бывший регионал, а ныне внефракционный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко во время его пребывания на посту президента.
- По словам Деркача, говорится о двух частях записей. Первая касается выделения США 1 миллиарда гривен в обмен на увольнение экс-генпрокурора Виктора Шокина, при котором ГПУ расследовала дело Burisma — компании, в которой работал сын Байдена.
- Вторая часть записей якобы касается того, что Порошенко, несмотря на отсутствие коалиции в Раде, блокировал отставку правительства и назначение досрочных выборов в Верховную Раду. Также в аудиозаписях якобы говорится о влиянии Байдена на наблюдательные советы крупных госпредприятий.