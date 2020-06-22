Внефракционный нардеп Андрей Деркач 22 июня обнародовал еще одну часть пленок с разговорами якобы пятого президента Петра Порошенко и вице-президента США в 2015–2016 годах Джо Байдена. На них упоминается вопрос защиты главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, компания Burisma и дело на Яценюка.

О чем говорится на новых аудиозаписях "пленок Порошенко"

Аудиозаписи для СМИ экс-регионал и выпускник академии ФСБ Андрей Деркач презентовал на пресс-конференции вместе со скандальным экс-прокурором Константином Куликом. Об этом сообщает 24 канал.

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Интересно, что первыми новые аудиозаписи разговора, как и в первый раз, обнародовали телеканалы, которые связывают с Виктором Медведчуком. Там также транслировали брифинг Деркача. Впоследствии эту информацию начал распространять ряд украинских изданий и телеграм-каналов с пророссийской позицией.

Важно! 24 канал не может ни подтвердить, ни опровергнуть аутентичность и подлинность аудиозаписей, как и то, чьи голоса представлены на них. Мы также ожидаем официальной реакции на очередные обвинения Деркача от лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко и его представителей.

Давление на Яценюка и вопрос Авакова

Петр Порошенко в феврале 2016 года, находясь на посту президента Украины, якобы обещал тогдашнему вице-президенту США Джозефу Байдену, что против премьер-министра Арсения Яценюка не будут открываться уголовные дела после его отставки.

В частности, в аудиозаписи, датированной 11 февраля 2016 года, голоса, похожие на голоса Байдена и Порошенко, обсуждали опасения Яценюка относительно его отставки и возможности стать фигурантом уголовных дел. Порошенко якобы уверял Байдена, что Яценюку не стоит волноваться по этому поводу.

На другой записи, опубликованной Деркачом и датированной октябрем 2016 года, Порошенко якобы просил Байдена повлиять на Яценюка. Президент Украины якобы не хотел, чтобы тот повлиял на руководителя МВД Арсена Авакова, с которым у него был конфликт. Кроме того, Порошенко якобы просил Байдена обеспечить поддержку "Народного фронта" в Раде по голосованию за бюджет, поддержке инициатив правительства, а также законов для выполнения минских соглашений.

Смотрите видео эпизода разговора насчет Яценюка:

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Вопрос "Приватбанка"

Голос, который на пленках якобы принадлежит Порошенко, говорит, что определенная неприкосновенность есть и у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Она якобы находится "под его личной защитой", ведь на нее осуществляется давление из-за национализации "Приватбанка".

Защита Коболева, Гройсман и вопрос МВФ

Порошенко и Байден якобы обсуждали, что руководство "Нафтогаза" нельзя менять, потому что команда Байдена тесно общается с менеджментом компании.

Также Байден якобы сообщил о конфликте главы "Нафтогаза" Коболева с тогдашним премьер-министром и попросил урегулировать ситуацию. Порошенко якобы уверял, что Коболева и его заместителей не тронут и обещал вызвать их к себе и разобраться в проблеме.

Второй разговор Байдена с Порошенко касается якобы попыток заставить экс-премьер-министра Гройсмана выполнить требования МВФ. Иначе США якобы не дадут Украине кредитных гарантий. Порошенко тоже ответил, что займется этим.

Также на "пленках", якобы Байден хотел от главы украинского государства провести ряд реформ, которые необходимы МВФ, а в ответ обещал предоставить кредитные гарантии на сумму 1 миллиард долларов.

В последние три недели мы продемонстрировали действительно значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100% тарифов, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%,

– говорит лицо, чей голос Деркач приписывает Порошенко.

Видео эпизода относительно руководства "Нафтогаза":

Проблема Онищенко

На еще одной аудиозаписи Порошенко якобы обеспокоен из-за общения скандального экс-нардепа беглеца Олександра Онищенко с ФБР. Он отмечает Байдену, что ему интересно, о чем же они говорят.

При этом разоблачение Онищенко Порошенко описал как реализацию российского сценария по дестабилизации ситуации в Украине. Это якобы смогла остановить украинская разведка совместно с ЦРУ.

Видео эпизодов по Онищенко и "Приватбанку":

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В чем обвиняют Онищенко? Онищенко в Украине обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам в 2013–2016 годах. Убытки оценивают на сумму в почти 3 миллиарда гривен. Онищенко в Украине обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам в 2013–2016 годах. Убытки оценивают на сумму в почти 3 миллиарда гривен. В 2016 году Рада лишила его депутатского иммунитета и дала согласие на арест. Правда, тогда он уже уехал из Украины. В декабре 2019-го подозреваемого задержали в немецком городе Аахен и поместили в следственный изолятор.

Опять Burisma

В основном обнародованные якобы разговоры между Байденом и Порошенко были посвящены компании Burisma.

В частности, экс-прокурор Кулик сказал, что начальная сумма взятки за закрытие дела против экс-министра экологии президента компании Burisma Николая Злочевского составляла 50 миллионов долларов, а не 6 миллионов долларов.

Обратите внимание! Деркач представил файл-схему взаимосвязей якобы сторонников Демократической партии США Хиллари Клинон, Джо Байдена и Сороса. Он также сказал и о роли НАБУ в этом. В то же время такие обвинения немного странные, ведь именно НАБУ недавно разоблачило гигантскую взятку на сумму свыше 6 миллионов долларов за закрытие дела Злочевского и арестовало его подельников.

Смотрите полное видео с пресс-конференции Деркача, где он обнародовал новые аудиозаписи:

Что известно о "пленках Порошенко"