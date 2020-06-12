Поймали экс-чиновника: он хотел дать 6 миллионов гривен взятки Холодницкому
Экс-чиновник пытался дать главе САП Холодницкому взятку в сумме 6 миллионов долларов. Ему помогал один из руководителей управления ГФС в Киеве.
Детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали предоставление взятки. Об этом сообщает пресс-служба САП.
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Что известно о задержании
- В САП уточнили, что деньги чиновник предлагал за закрытие уголовного дела, в котором он фигурирует как подозреваемый. Говорится о двух уголовных делах – по факту растраты и присвоения имущества, а также относительно отмывания доходов.
- Детективы НАБУ сейчас проводят неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий указанных лиц.
- Правоохранители пока не назвали фамилию задержанного.
В то же время по информации экс-нардепа Сергея Лещенко, взятку якобы давали за закрытие дела относительно владельца компании Burisma, экс-министра экологии времен Януковича Николая Злочевского. Об этом также пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.
В то же время нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем телеграм-канале сообщил, что НАБУ заблокировало автомобиль, который принадлежит заместителю главы ГФС города Киева Николаю Ильяшенко. Там вроде и обнаружили мешок с 6 миллионами гривен.
Деньги изъятые правоохранителями / Фото САП
Что известно о Николае Злочевском
- Николай Злочевский является владельцем Burisma Holdings, а также – основателем Международного Форума по энергетической безопасности Energy Security for the Future.
- Начинал свой бизнес в сфере нефтегазодобычи еще в середине 90-х, а компанию Burisma основал в 2002 году. Однако дела пошли вверх только с его приходом в политику – именно за это время компания стала одной из крупнейших в Украине в своем секторе.
- Так, в 2003 – 2004 годах Злочевский возглавлял Государственный комитет природных ресурсов (тогда орган был вправе распоряжаться лицензиями на пользование недрами).
- После Майдана относительно незаконной деятельности Злочевского и его компаний был открыт ряд дел. Он бежал из страны, однако в 2017 году, после закрытия значительной части из них, вернулся.
- В 2016 году Николай Злочевский оказался на 32 строчке рейтинга самых богатых украинцев по версии журнал "Фокус".
- В конце ноября Генпрокуратура возобновила расследование против Злочевского и объявила его в розыск.
Что известно о компании Burisma?
Это одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Ее основатель и конечный бенефициар – Николай Злочевский. Зарегистрирована на Кипре.
Руководство Burisma, в частности Злочевского, подозревали в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, а также – в незаконном получении лицензий на добычу недр.