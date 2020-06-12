Экс-чиновник пытался дать главе САП Холодницкому взятку в сумме 6 миллионов долларов. Ему помогал один из руководителей управления ГФС в Киеве.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали предоставление взятки. Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Что известно о задержании

В САП уточнили, что деньги чиновник предлагал за закрытие уголовного дела, в котором он фигурирует как подозреваемый. Говорится о двух уголовных делах – по факту растраты и присвоения имущества, а также относительно отмывания доходов.

Детективы НАБУ сейчас проводят неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий указанных лиц.

Правоохранители пока не назвали фамилию задержанного.

В то же время по информации экс-нардепа Сергея Лещенко, взятку якобы давали за закрытие дела относительно владельца компании Burisma, экс-министра экологии времен Януковича Николая Злочевского. Об этом также пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.

В то же время нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем телеграм-канале сообщил, что НАБУ заблокировало автомобиль, который принадлежит заместителю главы ГФС города Киева Николаю Ильяшенко. Там вроде и обнаружили мешок с 6 миллионами гривен.



Деньги изъятые правоохранителями / Фото САП

Что известно о Николае Злочевском

Николай Злочевский является владельцем Burisma Holdings, а также – основателем Международного Форума по энергетической безопасности Energy Security for the Future.

Начинал свой бизнес в сфере нефтегазодобычи еще в середине 90-х, а компанию Burisma основал в 2002 году. Однако дела пошли вверх только с его приходом в политику – именно за это время компания стала одной из крупнейших в Украине в своем секторе.

Так, в 2003 – 2004 годах Злочевский возглавлял Государственный комитет природных ресурсов (тогда орган был вправе распоряжаться лицензиями на пользование недрами).

После Майдана относительно незаконной деятельности Злочевского и его компаний был открыт ряд дел. Он бежал из страны, однако в 2017 году, после закрытия значительной части из них, вернулся.

В 2016 году Николай Злочевский оказался на 32 строчке рейтинга самых богатых украинцев по версии журнал "Фокус".

В конце ноября Генпрокуратура возобновила расследование против Злочевского и объявила его в розыск.