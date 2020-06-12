Експосадовець 12 червня намагався дати керівництву антикорупційних органів хабар на суму 6 мільйонів доларів. Йому допомагав один із керівників управління ДФС у Києві.

Детективи Національного антикорупційного бюро задокументували надання хабара. Про це повідомляє пресслужба САП.

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Що відомо про затримання

У САП уточнили, що гроші чиновник пропонував за закриття кримінальної справи, у якій він фігурує як підозрюваний. Мовиться про дві кримінальні справи – щодо розтрати та привласнення майна, а також щодо відмивання грошей.

Детективи НАБУ наразі проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на документування неправомірних дій вказаних осіб.

Правоохоронці поки не назвали прізвища затриманого.

Водночас за інформацію екснардепа Сергія Лещенка, хабар начебто давали за закриття справи щодо власника компанії Burisma, ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського. Про це також пише "Українська правда" із посиланням на джерела.



Гроші вилучені правоохоронцями / Фото САП



Мішок з грошима, який вилучили силовики / Фото САП

Що відомо про Миколу Злочевського

Микола Злочевський є власником Burisma Holdings, а також – засновником Міжнародного Форуму з енергетичної безпеки Energy Security for the Future.

Починав свій бізнес у сфері нафтогазовидобування ще в середині 90-х, а компанію Burisma заснував у 2002 році. Однак справи пішли вгору тільки з його приходом у політику – саме за цей час компанія стала однією з найбільших в Україні у своєму секторі.

Так, у 2003 − 2004 роках Злочевський очолював Державний комітет природних ресурсів (тоді орган мав право розпорядження ліцензіями на користування надрами).

Після Майдану щодо незаконної діяльності Злочевського та його компаній було відкрито низку справ. Він втік з країни, однак у 2017 році, після закриття значної частини з них, повернувся.

У 2016 році Микола Злочевський опинився на 32 сходинці рейтингу найбагатших українців за версією журнал "Фокус".

Наприкінці листопада 2019 року ГПУ поновила розслідування проти Злочевського та оголосила його в розшук.