Ексміністра екології Злочевського оголосили в розшук: що про нього відомо

Генеральна прокуратура поновила розслідування проти колишнього міністра екології та природних ресурсів часів Януковича Миколи Злочевського. Його оголосили в розшук.

Генпрокурор Руслан Рябошапка на брифінгу пояснив, що Злочевського підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ст. 191 Кримінального кодексу). Він запевнив, що з представниками іноземних держав щодо справи Burisma він не спілкувався. Генпрокурор переконує, що на нього ніхто не тиснув.

Важливо: Справа Burisma: що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США

За словами генпрокурора, Злочевський фігурує у 13 кримінальних провадженнях, які будуть передані СБУ, або Національному антикорупційному бюро.

Відзначимо, що раніше Рябошапка переконував, що в Україні не існує справи щодо компанії Burisma, яка нещодавно спричинила скандал у США.

Хто такий Злочевський?

Микола Злочевський є власником Burisma Holdings, а також – засновником Міжнародного Форуму з енергетичної безпеки Energy Security for the Future.

Починав свій бізнес у сфері нафтогазовидобування ще в середині 90-х, а компанію Burisma заснував у 2002 році. Однак справи пішли вгору тільки з його приходом у політику – саме за цей час компанія стала однією з найбільших в Україні у своєму секторі.

Так, у 2003−2004 роках Злочевський очолював Державний комітет природних ресурсів (тоді орган мав право розпорядження ліцензіями на користування надрами).

Після Майдану щодо незаконної діяльності Злочевського та його компаній було відкрито низку справ. Він втік з країни, однак у 2017 році, після закриття значної частини з них, повернувся.

У 2016 році Микола Злочевський опинився на 32 сходинці рейтингу найбагатших українців за версією журнал "Фокус".

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Що відомо про компанію BurismaBurisma Holdings – одна із найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Її засновник та кінцевий бенефіціар – Микола Злочевський. Зареєстрована на Кіпрі. Керівництво Burisma, зокрема Злочевського, підозрювали у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків, а також – у незаконному отриманні ліцензій на видобуток надр.



У скандальній розмові з Володимиром Зеленським Дональд Трамп нібито вимагав від українського президента розслідувати справу щодо компанії Burisma. Членом її Ради директорів був син імовірного опонента Трампа на майбутніх виборах Джо Байдена. Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США. Повний текст скандальної розмови президентів читайте тут.