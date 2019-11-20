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      Экс-министра экологии Злочевского объявили в розыск: что о нем известно

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      Николай Злочевский / slidstvo.info

      Генеральная прокуратура возобновила расследование против бывшего министра экологии и природных ресурсов времен Януковича Николая Злочевского. Его объявили в розыск.

      Генпрокурор Руслан Рябошапка на брифинге объяснил, что Злочевского подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах (ст. 191 Уголовного кодекса). Он заверил, что с представителями иностранных государств касаемо дела Burisma он не общался. Генпрокурор уверяет, что на него никто не давил.

      Важно: Дело Burisma: что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США

      По словам генпрокурора, Злочевский фигурирует в 13 уголовных процессах, которые будут переданы СБУ, или Национальному антикоррупционному бюро.

      Отметим, что ранее Рябошапка убеждал, что в Украине не существует дела в отношении компании Burisma, которая недавно попала в скандал в США.

      Кто такой Злочевский?

      Николай Злочевский является собственником Burisma Holdings, а также – основателем Международного Форума по энергетической безопасности Energy Security for the Future.

      Начинал свой бизнес в сфере нефтегазодобычи еще в середине 90-х, а компанию Burisma основал в 2002 году. Однако дела пошли вверх только с его приходом в политику – именно за это время компания стала одной из крупнейших в Украине в своем секторе.

      Так, в 2003-2004 годах Злочевский возглавлял Государственный комитет природных ресурсов (тогда орган имел право распоряжения лицензиями на пользование недрами).

      После Майдана в отношении незаконной деятельности Злочевского и его компаний был открыт ряд дел. Он бежал из страны, однако в 2017 году, после закрытия значительной части из них, вернулся.

      В 2016 году Николай Злочевский оказался на 32 строчке рейтинга самых богатых украинцев по версии журнала "Фокус".

      Читайте также: Украинский скандал расколол США: основные детали и чем это обернется для Трампа

      Что известно о компании Burisma Burisma Holdings – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Ее основатель и конечный бенефициар – Николай Злочевский. Зарегистрирована на Кипре. Руководство Burisma, в частности Злочевского, подозревали в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, а также – в незаконном получении лицензий на добычу недр.

      В скандальном разговоре с Владимиром Зеленским Дональд Трамп якобы требовал от украинского президента расследовать дело относительно компании Burisma. Членом ее Совета директоров был сын вероятного оппонента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена. Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США. Полный текст скандального разговора президентов читайте здесь.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Руслан Рябошапка ГПУ Импичмент Трампа Коррупция
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