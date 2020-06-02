Александр Онищенко почти неделю, как покинул следственный изолятор в Германии и находится на свободе. Он рассказал, что покидать эту страну пока не планирует и поделился своими философскими размышлениями, на которые его вдохновила тюрьма.

В частности, экс-нардеп несколько по-сексистски считает, что каждому мужчине стоит хоть раз побыть за решеткой в неволе. Соответствующие рассуждения Александр Онищенко опубликовал на своей фейсбук-странице.

Перед этим Германия отказалась предоставить Онищенко убежище: беглый политик должен срочно покинуть страну

Наверное, эта мысль покажется вам странной, но раз в жизни мужчине стоит загреметь за решетку, чтобы сравнить эти два состояния: несвободы, когда ты ходишь по кругу и тебе дают час времени подышать свежим воздухом. И свободы – когда ты ходишь вокруг озера Комо и волен решать, куда и когда тебе двигаться дальше,

– пофилософствовал Онищенко.



Сообщение Онищенко в Фейсбуке о свободе / скриншот его страницы

Отказ в убежище в Германии

В эфире одного из укаинских телеканалов, Онищенко заявил, что пока окончательного решения относительно его политического убежища в Германии нет. По его просьбе о политическом убежище в Германии уже отказало Ольденбургское отделение,

Однако Онищенко отмечает, что отказ был обусловлен некомпетентностью. По законам Германии, рассматривать заявление на политическое убежище должно соответствующее ведомство по месту жительства просителя. В случае Онищенко, это должно было делать Оснабрюцкое отделение, поэтому заявление находится лишь в процессе, рассказал Онищенко.

Он добавил, что бежать из Европы ему не нужно, он имеет полное право жить в ней и даже переезжать.

У меня нет проблем находиться в Европе, у меня есть вид на жительство, я законно нахожусь в Европе, у меня нет запрета перемещения. В частности и в Германии,

– заверил Онищенко.

На вопрос о переезде в Россию и российском паспорте, Онищенко дипломатично ответил, что пока будет находиться в Германии, и планов куда-то ехать у него нет.

На следующий же день он опубликовал свое сообщение об озере Комо, расположенном в Италии, недалеко от границы с немецкой Баварией.

Где находится озеро Комо – смотрите на карте