Олександр Онищенко майже тиждень, як залишив слідчий ізолятор у Німеччині і перебуває на волі. Він розповів, що залишати цю країну наразі не планує та поділився своєми філософськими міркуваннями, на які його надихнула в'язниця.

Зокрема, екснардеп дещо по-сексистьки вважає, що кожному чоловікові варто хоч раз побути за ґратами в неволі. Відповідний міркування Олександр Онищенко опублікував на своїй фейсбук-сторінці.

Перед тим Німеччина відмовилась надати Онищенку притулок: політик-утікач має терміново покинути країну

Напевно, ця думка здасться вам дивною, але раз в житті чоловікові належить загриміти за ґрати, щоб порівняти ці два стани: несвободи, коли ти ходиш по колу і тобі дають годину часу подихати свіжим повітрям. І свободи – коли ти ходиш навколо озера Комо і вільний вирішувати, куди і коли тобі рухатися далі, – пофілософствував Онищенко.

Допис Онищенка у фейсбуці про волю / скриншот його сторінки

Відмова у притулку в Німеччині

В ефірі одного з укаїнських телеканалів, Онищенко заявив, що поки остаточного рішення щодо його політичного притулку в Німеччині немає. На його прохання про політичний притулок в Німеччині вже відмовило Ольденбурзьке відділення,

Однак Онищенко зазначає, що відмова була зумовлена некомпетентністю. За законами Німеччини, розглядати заяву на політичний притулок має відповідне відомство за місцем проживання прохача. У випадку Онищенка, це мало робити Оснабрюцьке відділення, тому заява перебуває лише в процесі, розповів Онищенко.

Він додав: що тікати з Європи йому не потрібно, він має повне право жити у ній та навіть переїждждати.

У мене немає проблем перебувати у Європі, у мене є вид на проживання, я законно перебуваю у Європі, в мене немає заборони переміщення. Зокрема і в Німеччині, – запевнив Онищенко.

На запитання про переїзд до Росії і російський паспорт, Онищенко дипломатично відповів, що поки буде перебувати у Німеччині, і планів кудись їхати не має.

Наступного ж дня він опублікував свій допис про озеро Комо, що розташоване в Італії, неподалік від межею із німецькою Баварією.

Де розташоване Комо – дивіться на карті

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