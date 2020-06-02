Раз в житті чоловіку потрібно загриміти за ґрати, – Онищенко після виходу з СІЗО
Олександр Онищенко майже тиждень, як залишив слідчий ізолятор у Німеччині і перебуває на волі. Він розповів, що залишати цю країну наразі не планує та поділився своєми філософськими міркуваннями, на які його надихнула в'язниця.
Зокрема, екснардеп дещо по-сексистьки вважає, що кожному чоловікові варто хоч раз побути за ґратами в неволі. Відповідний міркування Олександр Онищенко опублікував на своїй фейсбук-сторінці.
Перед тим Німеччина відмовилась надати Онищенку притулок: політик-утікач має терміново покинути країну
Напевно, ця думка здасться вам дивною, але раз в житті чоловікові належить загриміти за ґрати, щоб порівняти ці два стани: несвободи, коли ти ходиш по колу і тобі дають годину часу подихати свіжим повітрям. І свободи – коли ти ходиш навколо озера Комо і вільний вирішувати, куди і коли тобі рухатися далі, – пофілософствував Онищенко.
Допис Онищенка у фейсбуці про волю / скриншот його сторінки
Відмова у притулку в Німеччині
В ефірі одного з укаїнських телеканалів, Онищенко заявив, що поки остаточного рішення щодо його політичного притулку в Німеччині немає. На його прохання про політичний притулок в Німеччині вже відмовило Ольденбурзьке відділення,
Однак Онищенко зазначає, що відмова була зумовлена некомпетентністю. За законами Німеччини, розглядати заяву на політичний притулок має відповідне відомство за місцем проживання прохача. У випадку Онищенка, це мало робити Оснабрюцьке відділення, тому заява перебуває лише в процесі, розповів Онищенко.
Він додав: що тікати з Європи йому не потрібно, він має повне право жити у ній та навіть переїждждати.
У мене немає проблем перебувати у Європі, у мене є вид на проживання, я законно перебуваю у Європі, в мене немає заборони переміщення. Зокрема і в Німеччині, – запевнив Онищенко.
На запитання про переїзд до Росії і російський паспорт, Онищенко дипломатично відповів, що поки буде перебувати у Німеччині, і планів кудись їхати не має.
Наступного ж дня він опублікував свій допис про озеро Комо, що розташоване в Італії, неподалік від межею із німецькою Баварією.
Де розташоване Комо – дивіться на карті
Арешт Онищенка: головне
- Онищенка в Україні звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами у 2013 – 2016 роках. Збитки оцінюють на суму в майже 3 мільярди гривень.
- У 2016 році Рада позбавила його депутатського імунітету та дала згоду на арешт. Щоправда, тоді він уже виїхав з України.
- У листопаді 2019 року директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив про те, що Онищенка мають повернути до України з Іспанії, де він програв усі суди щодо оскарження екстрадиції.
- За рішенням німецького суду, він очікував на рішення про екстрадицію до України.
- У грудні 2019-го підозрюваного затримали у німецькому місті Аахен і помістили до слідчого ізолятора.