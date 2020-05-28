Німеччина відмовилась надати Онищенку притулок: політик-утікач має терміново покинути країну
У Німеччині Федеральне відомство міграції та біженців відмовило колишньому українському депутату Олександру Онищенку надати політичний притулок. Якщо рішення підтвердить суд, депутата змусять покинути територію країни.
Німеччина відмовила Онищенку у наданні притулку: що відомо
Наразі Онищенко перебуває у своєму маєтку в землі Нижня Саксонія. 27 травня його звільнили зі слідчого ізолятора, де він провів майже пів року. Про це пише DW.
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Адвокат колишнього парламентаря Домінік Клаук розповів, що його підзахисний:
- оскаржив в суді міста Оснабрюк відмову в притулку;
- подав клопотання на дозвіл залишитися в Німеччині на період судового розгляду.
Олександр Онищенко хоче залишитися у Німеччині. Якщо все ж таки Німеччина відмовить ексдепутату Верховної Ради у притулку, у нього залишається можливість поїхати до Росії, громадянином якої він є,
– зазначив захисник українця.
Водночас юрист сподівається, що його клієнт зможе подорожувати й іншими країнами Європи. Адвокат вказує на те, що німецький суд відмовився видавати українця на батьківщину з посиланням на положення Європейської хартії з прав людини. Таким чином, Онищенко може сподіватися на те, що це рішення візьмуть до уваги суди і правоохоронні органи інших країн.
Онищенку вже відмовляють не вперше
У 2018 році німецьке посольство в Мадриді відмовилося видати Онищенку національну візу, з якою він міг би претендувати на вид на проживання у Німеччині. Для отримання такого документу колишній депутат і газовий бізнесмен працевлаштувався директором заснованої ним же німецької фірми. На неї політик власне оформлює купівлю елітних коней для власного ранчо.
Крім того, раніше у Іспанії суди також відмовили йому у притулку. Водночас було розпорядження про видачу втікача Україні.
Зауважимо, що після втечі з України Онищенко одруз перебрався до Іспанії, і там прожив кілька років.
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Що цьому передувало
- 27 травня Вищий земельний суд Ольденбурга ухвалив рішення не видавати Олександра Онищенка Україні.
- Таке рішення пояснили неможливістю встановити, чи не переслідує українська сторона колишнього нардепа за політичними мотивами.
- Раніше німецький суд начебто направив запит до України, в якому просив надати інформацію про умови можливого утримання Онищенка в київському СІЗО. Тому, суд був не задоволеним відповіддю.
- Також німецька сторона заявила, що вони мають сумніви щодо дотримання міжнародних стандартів утримання в тюрмах у разі екстрадиції колишнього нардепа.
- До цього судді додали пояснення, що експерти Європейського комітету проти тортур за підсумками візиту до України в 2017 і 2018 роках в своїй доповіді заявили про нелюдські умови утримання ув'язнених.
- У САП кажуть, що рішення суду міста Ольденбурга не впливає на розгляд кримінального провадження щодо Онищенка. Цю справу в Україні слухає Вищий антикорупційний суд.
- У прокуратурі додали, що ще 21 січня 2020 року суд надав дозвіл на спеціальний судовий розгляд, тобто за відсутності обвинуваченого.
- Онищенка затримали в Німеччині 28 листопада 2019 року.
- У липні 2018 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо Онищенка.
- У лютому 2019 року у САП повідомили, що скерували до суду обвинувальний акт у "газовій справі".
Зауважимо! Онищенка в Україні звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами у 2013 – 2016 роках. У результаті державі було завдано збитків на суму в майже 3 мільярди гривень.
У 2016 році Рада позбавила його депутатського імунітету та дала згоду на арешт. Щоправда, тоді він уже перебував за межами України.