Німеччина відмовилась надати Онищенку притулок: політик-утікач має терміново покинути країну

У Німеччині Федеральне відомство міграції та біженців відмовило колишньому українському депутату Олександру Онищенку надати політичний притулок. Якщо рішення підтвердить суд, депутата змусять покинути територію країни.

Німеччина відмовила Онищенку у наданні притулку: що відомо

Наразі Онищенко перебуває у своєму маєтку в землі Нижня Саксонія. 27 травня його звільнили зі слідчого ізолятора, де він провів майже пів року. Про це пише DW.

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Адвокат колишнього парламентаря Домінік Клаук розповів, що його підзахисний:

оскаржив в суді міста Оснабрюк відмову в притулку;

подав клопотання на дозвіл залишитися в Німеччині на період судового розгляду.

Олександр Онищенко хоче залишитися у Німеччині. Якщо все ж таки Німеччина відмовить ексдепутату Верховної Ради у притулку, у нього залишається можливість поїхати до Росії, громадянином якої він є,

– зазначив захисник українця.

Водночас юрист сподівається, що його клієнт зможе подорожувати й іншими країнами Європи. Адвокат вказує на те, що німецький суд відмовився видавати українця на батьківщину з посиланням на положення Європейської хартії з прав людини. Таким чином, Онищенко може сподіватися на те, що це рішення візьмуть до уваги суди і правоохоронні органи інших країн.

Онищенку вже відмовляють не вперше

У 2018 році німецьке посольство в Мадриді відмовилося видати Онищенку національну візу, з якою він міг би претендувати на вид на проживання у Німеччині. Для отримання такого документу колишній депутат і газовий бізнесмен працевлаштувався директором заснованої ним же німецької фірми. На неї політик власне оформлює купівлю елітних коней для власного ранчо.

Крім того, раніше у Іспанії суди також відмовили йому у притулку. Водночас було розпорядження про видачу втікача Україні.

Зауважимо, що після втечі з України Онищенко одруз перебрався до Іспанії, і там прожив кілька років.

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Що цьому передувало

27 травня Вищий земельний суд Ольденбурга ухвалив рішення не видавати Олександра Онищенка Україні.

Україні. Таке рішення пояснили неможливістю встановити, чи не переслідує українська сторона колишнього нардепа за політичними мотивами.

колишнього нардепа за політичними мотивами. Раніше німецький суд начебто направив запит до України, в якому просив надати інформацію про умови можливого утримання Онищенка в київському СІЗО . Тому, суд був не задоволеним відповіддю.

. Тому, суд був не задоволеним відповіддю. Також німецька сторона заявила, що вони мають сумніви щодо дотримання міжнародних стандартів утримання в тюрмах у разі екстрадиції колишнього нардепа.

утримання в тюрмах у разі екстрадиції колишнього нардепа. До цього судді додали пояснення, що експерти Європейського комітету проти тортур за підсумками візиту до України в 2017 і 2018 роках в своїй доповіді заявили про нелюдські умови утримання ув'язнених.

У САП кажуть, що рішення суду міста Ольденбурга не впливає на розгляд кримінального провадження щодо Онищенка . Цю справу в Україні слухає Вищий антикорупційний суд.

. Цю справу в Україні слухає Вищий антикорупційний суд. У прокуратурі додали, що ще 21 січня 2020 року суд надав дозвіл на спеціальний судовий розгляд, тобто за відсутності обвинуваченого.

Онищенка затримали в Німеччині 28 листопада 2019 року.

У липні 2018 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо Онищенка.

щодо Онищенка. У лютому 2019 року у САП повідомили, що скерували до суду обвинувальний акт у "газовій справі".

Зауважимо! Онищенка в Україні звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами у 2013 – 2016 роках. У результаті державі було завдано збитків на суму в майже 3 мільярди гривень.



У 2016 році Рада позбавила його депутатського імунітету та дала згоду на арешт. Щоправда, тоді він уже перебував за межами України.