Германия отказала Онищенко в убежище: политик-беглец должен немедленно покинуть страну

В Германии Федеральное ведомство миграции и беженцев отказало бывшему украинскому депутату Александру Онищенко предоставить политическое убежище. Если решение подтвердит суд, депутат вынужденным будет покинуть территорию страны.

Германия отказала Онищенко в предоставлении убежища: что известно

Сейчас Онищенко находится в своем имении в земле Нижняя Саксония. 27 мая его освободили из следственного изолятора, где он провел почти полгода. Об этом пишет DW.

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Адвокат бывшего парламентария Доминик Клаук рассказал, что его подзащитный:

обжаловал в суде города Оснабрюк отказ в убежище;



подал ходатайство на разрешение остаться в Германии на период судебного разбирательства.

Александр Онищенко хочет остаться в Германии. Если все же Германия откажет экс-депутату Верховной Рады в убежище, у него остается возможность уехать в Россию, гражданином которой он является,

– отметил защитник украинском.

В то же время юрист надеется, что его клиент сможет путешествовать и в другие страны Европы. Адвокат указывает на то, что немецкий суд отказался выдавать украинца на родину со ссылкой на положения Европейской хартии по правам человека. Таким образом, Онищенко может надеяться на то, что это решение примут во внимание суды и правоохранительные органы других стран.

Онищенко уже отказывают не впервой

В 2018 году немецкое посольство в Мадриде отказалось выдать Онищенко национальную визу, с которой он мог бы претендовать на вид на жительство в Германии. Для получения такого документа бывший депутат и газовый бизнесмен трудоустроился директором основанной им же немецкой фирмы. На нее политик собственно оформляет покупку элитных лошадей для собственного ранчо.

Кроме того, ранее в Испании суды также отказали ему в убежище. В то же время было распоряжение о выдаче беглеца Украине.

Заметим, что после побега из Украины Онищенко сразу перебрался в Испанию, и там прожил несколько лет.

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Что этому предшествовало

27 мая Высший земельный суд Ольденбурга принял решение не выдавать Александра Онищенко Украине.

Украине. Такое решение объяснили невозможностью установить, не преследует ли украинская сторона бывшего нардепа по политическим мотивам.

бывшего нардепа по политическим мотивам. Ранее немецкий суд будто бы направил запрос в Украине, в котором просил предоставить информацию об условиях возможного содержания Онищенко в киевском СИЗО . Поэтому, суд был не удовлетворенным ответом.

. Поэтому, суд был не удовлетворенным ответом. Также немецкая сторона заявила, что они сомневаются в соблюдение международных стандартов содержания в тюрьмах в случае экстрадиции бывшего нардепа.

содержания в тюрьмах в случае экстрадиции бывшего нардепа. К этому судьи добавили объяснение, что эксперты Европейского комитета против пыток по итогам визита в Украину в 2017 и 2018 годах в своем докладе заявили о нечеловеческих условиях содержания заключенных .

. В САП говорят, что решение суда города Ольденбурга не влияет на рассмотрение уголовного производства в отношении Онищенко . Это дело в Украине слушает Высший антикоррупционный суд.

. Это дело в Украине слушает Высший антикоррупционный суд. В прокуратуре добавили, что еще 21 января 2020 года суд дал разрешение на специальное судебное разбирательство, то есть в отсутствие обвиняемого.

Онищенко задержали в Германии 28 ноября 2019 года.

В июле 2018 года НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования по Онищенко.

по Онищенко. В феврале 2019 года в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по "газовому делу".

Заметим! Онищенко в Украине обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам в 2013 – 2016 годах. В результате государству был нанесен ущерб на сумму почти в 3 миллиарда гривен.



В 2016 году Рада лишила его депутатского иммунитета и дала согласие на арест. Правда, тогда он уже находился за пределами Украины.