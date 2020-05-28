Германия отказалась экстрадировать Онищенко: что говорят в САП

Решение суда Германии об отказе экстрадировать экс-нардепа Александра Онищенко обжаловать невозможно. Однако, отмечают в специализированной антикоррупционной прокуратуре, решение могут пересмотреть, если появятся новые обстоятельства.

В Украине рассмотрение дела против Онищенко продолжается

Рассмотрение уголовного производства в Украине против бывшего народного избранника продолжается. Об этом сообщила САП в фейсбуке.

К теме Суд в Германии отказался экстрадировать Онищенко в Украину

Подчеркиваем, что это решение суда города Ольденбурга не влияет на рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего нардепа, которое слушается Высшим антикоррупционным судом. Еще 21 января 2020 года суд дал разрешение на специальное судебное разбирательство, то есть при отсутствии обвиняемого (in absentia),

– пояснили в САП.

Почему Онищенко не выдадут Украине

Высший земельный суд Ольденбурга 27 мая принял решение об отказе экстрадировать Онищенко в Украину.

принял решение об отказе экстрадировать Онищенко в Украину. Такое решение объяснили невозможностью установить, не преследует ли украинская сторона бывшего нардепа по политическим мотивам.

бывшего нардепа по политическим мотивам. Ранее немецкий суд якобы направил запрос в Украину, в котором просил предоставить информацию об условиях возможного содержания Онищенко в киевском СИЗО. Следовательно, суд был не удовлетворен ответом.

В Германии заявили, что они сомневаются в соблюдение международных стандартов содержания в тюрьмах в случае экстрадиции бывшего нардепа.

К этому судьи добавили объяснения, что эксперты Европейского комитета против пыток по итогам визита в Украину в 2017 и 2018 годах в своем докладе заявили о нечеловеческих условиях содержания заключенных.

В каком деле Украина обвиняет Онищенко