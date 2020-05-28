Германия отказалась экстрадировать Онищенко: что говорят в САП
Решение суда Германии об отказе экстрадировать экс-нардепа Александра Онищенко обжаловать невозможно. Однако, отмечают в специализированной антикоррупционной прокуратуре, решение могут пересмотреть, если появятся новые обстоятельства.
В Украине рассмотрение дела против Онищенко продолжается
Рассмотрение уголовного производства в Украине против бывшего народного избранника продолжается. Об этом сообщила САП в фейсбуке.
К теме Суд в Германии отказался экстрадировать Онищенко в Украину
Подчеркиваем, что это решение суда города Ольденбурга не влияет на рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего нардепа, которое слушается Высшим антикоррупционным судом. Еще 21 января 2020 года суд дал разрешение на специальное судебное разбирательство, то есть при отсутствии обвиняемого (in absentia),
– пояснили в САП.
Почему Онищенко не выдадут Украине
- Высший земельный суд Ольденбурга 27 мая принял решение об отказе экстрадировать Онищенко в Украину.
- Такое решение объяснили невозможностью установить, не преследует ли украинская сторона бывшего нардепа по политическим мотивам.
- Ранее немецкий суд якобы направил запрос в Украину, в котором просил предоставить информацию об условиях возможного содержания Онищенко в киевском СИЗО. Следовательно, суд был не удовлетворен ответом.
- В Германии заявили, что они сомневаются в соблюдение международных стандартов содержания в тюрьмах в случае экстрадиции бывшего нардепа.
- К этому судьи добавили объяснения, что эксперты Европейского комитета против пыток по итогам визита в Украину в 2017 и 2018 годах в своем докладе заявили о нечеловеческих условиях содержания заключенных.
В каком деле Украина обвиняет Онищенко
- Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам в 2013-2016 годах. Из-за чего государству был нанесен ущерб на сумму почти в 3 миллиарда гривен.
- В 2016 году Рада лишила нардепа Онищенко депутатского иммунитета и дала согласие на арест. Однако по состоянию на то время он уже находился за пределами Украины.
- В июле 2018 года НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования в отношении Онищенко, а в феврале 2019 года в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по "газовому делу".
- 3 декабря Онищенко задержали в немецком городе Ольденбург, а впоследствии и арестовали. В конце января 2020 года Высший антикоррупционный суд решил слушать дело экс-депутата-беглеца Александра Онищенко заочно.