Німеччина відмовилась екстрадувати Онищенка: що кажуть у САП

Рішення суду Німеччини про відмову екстрадувати екснардепа Олександра Онищенко оскаржити неможливо. Проте, наголошують у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, ухвалу можуть переглянути, якщо з'являться нові обставини.

В Україні розгляд справи проти Онищенка продовжується

Розгляд кримінального провадження в Україні проти колишнього народного обранця продовжується. Про це повідомила САП у фейсбуці.

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Наголошуємо, що це рішення суду міста Ольденбурга не впливає на розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишнього нардепа, яке слухається Вищим антикорупційним судом. Ще 21 січня 2020 року суд надав дозвіл на спеціальний судовий розгляд, тобто за відсутності обвинуваченого (in absentia),

– пояснили у САП.

Чому Онищенка не видадуть Україні

Вищий земельний суд Ольденбурга 27 травня ухвалив рішення про відмову екстрадувати Онищенка до України.

ухвалив рішення про відмову екстрадувати Онищенка до України. Таке рішення пояснили неможливістю встановити, чи не переслідує українська сторона колишнього нардепа за політичними мотивами.

колишнього нардепа за політичними мотивами. Раніше німецький суд начебто направив запит в Україну, в якому просив надати інформацію про умови можливого утримання Онищенка в київському СІЗО. Відтак, суд був не задоволений відповіддю.

У Німеччині заявили, що вони мають сумніви щодо дотримання міжнародних стандартів утримання в тюрмах у разі екстрадиції колишнього нардепа.

До цього судді додали пояснення, що експерти Європейського комітету проти тортур за підсумками візиту до України в 2017 і 2018 роках в своїй доповіді заявили про нелюдські умови утримання ув'язнених.

У якій справі Україна обвинувачує Онищенка