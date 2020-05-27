Суд у Німеччині відмовився екстрадувати Онищенка до України
У Німеччині суд відмовився екстрадувати екснардепа Олександра Онищенка, якого підозрюють в організації "газових схем" в Україні.
Німецький суд не впевнений, що кримінальне переслідування Онищенка не є політичним, повідомляє DW.
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Причини відмови в екстрадиції
► Видання пише, що Вищий земельний суд Ольденбурга 27 травня ухвалив рішення про те, щоби відмовитися екстрадувати Онищенка до України. За інформацією з суду, таке рішення було мотивоване неможливістю встановити, чи не переслідує українська сторона колишнього нардепа за політичними мотивами.
► Відомо, що німецький суд направив запит в Україну, в якому просив надати інформацію про умови можливого утримання Онищенка в київському СІЗО. Відтак, суд був не задоволений відповіддю.
У Німеччині заявили, що вони мають сумніви щодо дотримання міжнародних стандартів утримання в тюрмах у разі екстрадиції колишнього нардепа. До цього судді додали пояснення, що експерти Європейського комітету проти тортур за підсумками візиту до України в 2017 і 2018 роках в своїй доповіді заявили про нелюдські умови утримання ув'язнених.
У якій справі Україна обвинувачує Онищенка:
- Онищенка звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами у 2013 – 2016 роках. Через що державі було завдано збитків на суму в майже 3 мільярди гривень.
- У 2016 році Рада позбавила нардепа Онищенка депутатського імунітету і дала згоду на арешт. Проте станом на той час він вже перебував за межами України.
- За різною інформацією, Онищенко переховувався у Великобританії, Австрії, Італії, Іспанії.
- У липні 2018 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо Онищенка, а в лютому 2019 року у САП повідомили, що скерували до суду обвинувальний акт у "газовій справі".
- Директор НАБУ Артем Ситник розповів 24 каналу, що Онищенко програв в Іспанії усі суди – і щодо екстрадиції, і щодо визнання його політичним біженцем. Ситник анонсував, що колишнього нардепа примусово повернуть до України.
- 3 грудня Онищенка затримали в німецькому місті Ольденбург, а згодом і арештували. Наприкінці січня 2020 року Вищий антикорупційний суд вирішив слухати справу ексдепутата-втікача Олександра Онищенка заочно.