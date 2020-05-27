Суд у Німеччині відмовився екстрадувати Онищенка до України

У Німеччині суд відмовився екстрадувати екснардепа Олександра Онищенка, якого підозрюють в організації "газових схем" в Україні.

Німецький суд не впевнений, що кримінальне переслідування Онищенка не є політичним, повідомляє DW.

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Причини відмови в екстрадиції

► Видання пише, що Вищий земельний суд Ольденбурга 27 травня ухвалив рішення про те, щоби відмовитися екстрадувати Онищенка до України. За інформацією з суду, таке рішення було мотивоване неможливістю встановити, чи не переслідує українська сторона колишнього нардепа за політичними мотивами.

► Відомо, що німецький суд направив запит в Україну, в якому просив надати інформацію про умови можливого утримання Онищенка в київському СІЗО. Відтак, суд був не задоволений відповіддю.

У Німеччині заявили, що вони мають сумніви щодо дотримання міжнародних стандартів утримання в тюрмах у разі екстрадиції колишнього нардепа. До цього судді додали пояснення, що експерти Європейського комітету проти тортур за підсумками візиту до України в 2017 і 2018 роках в своїй доповіді заявили про нелюдські умови утримання ув'язнених.

У якій справі Україна обвинувачує Онищенка: