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Суд у Німеччині відмовився екстрадувати Онищенка до України

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Олександр Онищенко
Олександр Онищенко / Фейсбук Онищенка

У Німеччині суд відмовився екстрадувати екснардепа Олександра Онищенка, якого підозрюють в організації "газових схем" в Україні.

Німецький суд не впевнений, що кримінальне переслідування Онищенка не є політичним, повідомляє DW.

До теми Онищенку заочно оголосили обвинувальний акт: що відомо

Причини відмови в екстрадиції

► Видання пише, що Вищий земельний суд Ольденбурга 27 травня ухвалив рішення про те, щоби відмовитися екстрадувати Онищенка до України. За інформацією з суду, таке рішення було мотивоване неможливістю встановити, чи не переслідує українська сторона колишнього нардепа за політичними мотивами.

► Відомо, що німецький суд направив запит в Україну, в якому просив надати інформацію про умови можливого утримання Онищенка в київському СІЗО. Відтак, суд був не задоволений відповіддю.

У Німеччині заявили, що вони мають сумніви щодо дотримання міжнародних стандартів утримання в тюрмах у разі екстрадиції колишнього нардепа. До цього судді додали пояснення, що експерти Європейського комітету проти тортур за підсумками візиту до України в 2017 і 2018 роках в своїй доповіді заявили про нелюдські умови утримання ув'язнених.

У якій справі Україна обвинувачує Онищенка:

  • Онищенка звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами у 2013 – 2016 роках. Через що державі було завдано збитків на суму в майже 3 мільярди гривень.
  • У 2016 році Рада позбавила нардепа Онищенка депутатського імунітету і дала згоду на арешт. Проте станом на той час він вже перебував за межами України.
  • За різною інформацією, Онищенко переховувався у Великобританії, Австрії, Італії, Іспанії.
  • У липні 2018 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо Онищенка, а в лютому 2019 року у САП повідомили, що скерували до суду обвинувальний акт у "газовій справі".
  • Директор НАБУ Артем Ситник розповів 24 каналу, що Онищенко програв в Іспанії усі суди – і щодо екстрадиції, і щодо визнання його політичним біженцем. Ситник анонсував, що колишнього нардепа примусово повернуть до України.
  • 3 грудня Онищенка затримали в німецькому місті Ольденбург, а згодом і арештували. Наприкінці січня 2020 року Вищий антикорупційний суд вирішив слухати справу ексдепутата-втікача Олександра Онищенка заочно.
Автор: Катерина Козачинська
Теги: Новини політики Судді Газ Олександр Онищенко
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