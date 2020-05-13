Онищенку заочно оголосили обвинувальний акт: що відомо
Прокурор САП у залі Антикорупційного суду зачитав обвинувальний акт колишньому депутату Олександру Онищенку.
Ексдепутата Онищенка вважають організатором "газової схеми" на 3 мільярди гривень – 700 мільйонів від схеми і 2 мільярди оборудок з податківцями на чолі з Романом Насіровим. Про це повідомили у телеграм-каналі Центру протидії корупції.
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Після зачитування обвинувального акту, адвокати попросили 188 днів на ознайомлення з матеріалами. Проте їм відмовили. За словами судді, такі довгі строки шкодять самому обвинуваченому.
Справа Онищенка / Фото Центр протидії корупції
У якій справі Україна обвинувачує Онищенка:
- Політика звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами з 2013 по 2016 рік. Через це державі було завдано збитків на суму в майже 3 мільярди гривень.
- У 2016 році парламент позбавив тодішнього нардепа Онищенка депутатського імунітету і дав згоду на арешт. Але на той час той уже перебував за межами України. Від правосуддя він переховувався, за різними даними, – у Великобританії, Австрії, Італії, Іспанії.
- У липні 2018 року НАБУ повідомила про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. У лютому 2019 року у САП повідомили, що скерували до суду обвинувальний акт у "газовій справі".
- Директор НАБУ Артем Ситник розповів 24 каналу, що Онищенко програв в Іспанії усі суди – і щодо екстрадиції, і щодо визнання його політичним біженцем. Ситник анонсував, що колишнього нардепа примусово повернуть до України.
- 3 грудня Онищенка затримали в німецькому місті Ольденбург, а згодом і арештували.
- Наприкінці січня 2020 року Вищий антикорупційний суд вирішив слухати справу ексдепутата-втікача Олександра Онищенка заочно.