Онищенку заочно оголосили обвинувальний акт: що відомо

Прокурор САП у залі Антикорупційного суду зачитав обвинувальний акт колишньому депутату Олександру Онищенку.

Ексдепутата Онищенка вважають організатором "газової схеми" на 3 мільярди гривень – 700 мільйонів від схеми і 2 мільярди оборудок з податківцями на чолі з Романом Насіровим. Про це повідомили у телеграм-каналі Центру протидії корупції.

Цікаво Скандальна справа на 13,7 мільйона збитків: НАБУ завершило розслідування щодо Електроважмашу

Після зачитування обвинувального акту, адвокати попросили 188 днів на ознайомлення з матеріалами. Проте їм відмовили. За словами судді, такі довгі строки шкодять самому обвинуваченому.



Справа Онищенка / Фото Центр протидії корупції