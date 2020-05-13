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Онищенко заочно объявили обвинительный акт: что известно

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Онищенко
Онищенко / dsnews.ua

Прокурор САП в зале Антикоррупционного суда зачитал обвинительный акт бывшему депутату Александру Онищенко.

Экс-депутата Онищенко считают организатором "газовой схемы" на 3 миллиарда гривен – 700 миллионов от схемы и 2 миллиарда сделок с налоговиками во главе с Романом Насировым. Об этом сообщили в телеграмм-канале Центра противодействия коррупции.

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После зачитывания обвинительного акта, адвокаты попросили 188 дней на ознакомление с материалами. Однако им отказали. По словам судьи, такие долгие сроки вредят самому обвиняемому.

Олександо Онищенко
Дело Онищенко / Фото Центр противодействия коррупции

По какому делу Украина обвиняет Онищенко:

  • Политика обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам с 2013 по 2016 год. Из-за этого государству был нанесен ущерб на сумму в почти 3 миллиарда гривен.
  • В 2016 году парламент лишил тогдашнего нардепа Онищенко депутатского иммунитета и дал согласие на арест. Но на то время тот уже находился за пределами Украины. От правосудия он скрывался, по разным данным, – в Великобритании, Австрии, Италии, Испании.
  • В июле 2018 года НАБУ сообщила о завершении досудебного расследования в отношении Онищенко. В феврале 2019 года в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по "газовому делу".
  • Директор НАБУ Артем Сытник рассказал 24 каналу, что Онищенко проиграл в Испании все суды – и по экстрадиции, и о признании его политическим беженцем. Сытник анонсировал, что бывшего нардепа принудительно вернут в Украину.
  • 3 декабря Онищенко задержали в немецком городе Ольденбург, а впоследствии и арестовали.
  • В конце января 2020 года Высший антикоррупционный суд решил слушать дело экс-депутата-беглеца Александра Онищенко заочно.

 

Автор: Мария Лелека
Теги: Александр Онищенко Новости Украины Роман Насиров САП Новости политики
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