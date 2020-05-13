Онищенко заочно объявили обвинительный акт: что известно

Прокурор САП в зале Антикоррупционного суда зачитал обвинительный акт бывшему депутату Александру Онищенко.

Экс-депутата Онищенко считают организатором "газовой схемы" на 3 миллиарда гривен – 700 миллионов от схемы и 2 миллиарда сделок с налоговиками во главе с Романом Насировым. Об этом сообщили в телеграмм-канале Центра противодействия коррупции.

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После зачитывания обвинительного акта, адвокаты попросили 188 дней на ознакомление с материалами. Однако им отказали. По словам судьи, такие долгие сроки вредят самому обвиняемому.



Дело Онищенко / Фото Центр противодействия коррупции

По какому делу Украина обвиняет Онищенко: