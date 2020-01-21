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      Екснардепа Онищенка судитимуть заочно: що відомо

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      Онищенка судитимуть заочно / Фейсбук Олександра Онищенка

      Вищий антикорупційний суд вирішив слухати справу ексдепутата-втікача Олександра Онищенка заочно. Тобто самого обвинувачуваного на слуханнях не буде.

      Про так рішення повідомили у твіттері громадської організації "Центр протидії корупції".

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      Наступне засідання заплановане на 4 травня. Така затримка для того, щоб надіслати повістку Онищенку до Німеччини, де він зараз перебуває під вартою, і пройти пов’язану з цим процедуру,
      – йдеться в повідомленні.

      В організації повідомляють, що адвокати не хотіли заочного розгляду. Бо Онищенко під вартою і з об'єктивних причин не може прибути до Вищого антикорупційного суду.

      Важливо! У грудні суд в Німеччині взяв під варту колишнього нардепа Олександра Онищенка. Мова йде про справу щодо його екстрадиції на вимогу Національного антикорупційного бюро України.

       

      Чому Україна розшукує колишнього нардепа Онищенка

      • Політика звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами з 2013 по 2016 рік. Через це державі було завдано збитків на суму приблизно 3 мільярди гривень.
      • У 2016 році парламент позбавив тодішнього нардепа Онищенка депутатського імунітету і дав згоду на арешт. Але на той час уже перебував за межами України. За різними даними, у Великобританії, Австрії, Італії, Іспанії.
      • У липні 2018 року НАБУ повідомила про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. У лютому 2019 року у САП повідомили, що скерували до суду обвинувальний акт у "газовій справі".
      • Директор НАБУ Артем Ситник розповів 24 каналу, що Онищенко програв в Іспанії усі суди – і щодо екстрадиції, і щодо визнання його політичним біженцем. Ситник анонсував, що колишнього нардепа примусово повернуть до України..
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Корупція Антикорупційний суд Олександр Онищенко
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