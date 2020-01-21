Екснардепа Онищенка судитимуть заочно: що відомо

Вищий антикорупційний суд вирішив слухати справу ексдепутата-втікача Олександра Онищенка заочно. Тобто самого обвинувачуваного на слуханнях не буде.

Про так рішення повідомили у твіттері громадської організації "Центр протидії корупції".

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Наступне засідання заплановане на 4 травня. Така затримка для того, щоб надіслати повістку Онищенку до Німеччини, де він зараз перебуває під вартою, і пройти пов’язану з цим процедуру,

– йдеться в повідомленні.

В організації повідомляють, що адвокати не хотіли заочного розгляду. Бо Онищенко під вартою і з об'єктивних причин не може прибути до Вищого антикорупційного суду.

Важливо! У грудні суд в Німеччині взяв під варту колишнього нардепа Олександра Онищенка. Мова йде про справу щодо його екстрадиції на вимогу Національного антикорупційного бюро України.

Тим часом хороші новини з Антикорсуду: #справаОнищенка слухатимуть заочно, бо екснардеп-втікач перебуває під вартою в Німеччині — ЦПК (@zer0corruption_) 21 януари 2020 г.

Таким чином, підготовчі засідання закінчилися, справу слухатимуть по суті. Щоправда, наступне засідання аж 4 травня, бо повістку Онищенку надсилатимуть до Німеччини — ЦПК (@zer0corruption_) 21 януари 2020 г.

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