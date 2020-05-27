Суд в Германии отказался экстрадировать Онищенко в Украину

В Германии суд отказался экстрадировать экс-нардепа Александра Онищенко, которого подозревают в организации "газовых схем" в Украине.

Немецкий суд не уверен, что уголовное преследование Онищенко не является политическим, сообщает DW.

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Причины отказа в экстрадиции

► Издание пишет, что Высший земельный суд Ольденбурга 27 мая принял решение о том, чтобы отказаться экстрадировать Онищенко в Украину. По информации из суда, такое решение было мотивировано невозможностью установить, не преследует ли украинская сторона бывшего нардепа по политическим мотивам.

► Известно, что немецкий суд направил запрос, в котором просил предоставить информацию об условиях возможного содержания Онищенко в киевском СИЗО. Следовательно, суд был не удовлетворен ответом.

В Германии заявили, что они сомневаются в соблюдении международных стандартов содержания в тюрьмах в случае экстрадиции бывшего нардепа. К этому судьи добавили объяснения, что эксперты Европейского комитета против пыток по итогам визита в Украину в 2017 и 2018 годах в своем докладе заявили о нечеловеческих условиях содержания заключенных.

По какому делу Украина обвиняет Онищенко: