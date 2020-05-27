Суд в Германии отказался экстрадировать Онищенко в Украину
В Германии суд отказался экстрадировать экс-нардепа Александра Онищенко, которого подозревают в организации "газовых схем" в Украине.
Немецкий суд не уверен, что уголовное преследование Онищенко не является политическим, сообщает DW.
К теме Онищенко заочно объявили обвинительный акт: что известно
Причины отказа в экстрадиции
► Издание пишет, что Высший земельный суд Ольденбурга 27 мая принял решение о том, чтобы отказаться экстрадировать Онищенко в Украину. По информации из суда, такое решение было мотивировано невозможностью установить, не преследует ли украинская сторона бывшего нардепа по политическим мотивам.
► Известно, что немецкий суд направил запрос, в котором просил предоставить информацию об условиях возможного содержания Онищенко в киевском СИЗО. Следовательно, суд был не удовлетворен ответом.
В Германии заявили, что они сомневаются в соблюдении международных стандартов содержания в тюрьмах в случае экстрадиции бывшего нардепа. К этому судьи добавили объяснения, что эксперты Европейского комитета против пыток по итогам визита в Украину в 2017 и 2018 годах в своем докладе заявили о нечеловеческих условиях содержания заключенных.
По какому делу Украина обвиняет Онищенко:
- Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного в госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам в 2013-2016 годах. Из-за чего государству был нанесен ущерб на сумму почти в 3 миллиарда гривен.
- В 2016 году Рада лишила нардепа Онищенко депутатского иммунитета и дала согласие на арест. Однако по состоянию на то время он уже находился за пределами Украины.
- По разной информации, Онищенко скрывался в Великобритании, Австрии, Италии, Испании.
- В июле 2018 года НАБУ сообщил о завершении досудебного расследования в отношении Онищенко, а в феврале 2019 года в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по "газовому делу".
- Директор НАБУ Артем Сытник рассказал 24 каналу, Онищенко проиграл в Испании все суды – и об экстрадиции, и о признании его политическим беженцем. Сытник анонсировал, что бывшего нардепа принудительно вернут в Украину.
- 3 декабря Онищенко задержали в немецком городе Ольденбург, а впоследствии и арестовали. В конце января 2020 года Высший антикоррупционный суд решил слушать дело экс-депутата-беглеца Александра Онищенко заочно.