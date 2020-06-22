Нова порція "плівок Порошенка": на них – розмови з Байденом про Коболєва, Burisma і Яценюка
Позафракційний нардеп Андрій Деркач 22 червня оприлюднив ще одну частину плівок з начебто розмовами п'ятого президента Петра Порошенка та віцепрезидента США у 2015 – 2016 роках Джо Байдена. На них згадується питання захисту глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, компанії Burisma і справу на Яценюка.
Про що йдеться на нових аудіозаписах "плівок Порошенка"
Аудіозаписи для ЗМІ ексрегіонал і випускник академії ФСБ Андрій Деркач презентував на пресконференції разом зі скандальним експрокурором Костянтином Куликом. Про це повідомляє 24 канал.
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Цікаво, що першим нові аудіозаписи розмови, як і першого разу оприлюднили телеканали, які пов'язують із Віктором Медведчуком. Там також транслювали брифінг Деркача. Згодом цю інформацію почали поширювати низка українських видань і телеграм-каналів із проросійською позицією.
Тиск на Яценюка і питання Авакова
- Петро Порошенко в лютому 2016 року, перебуваючи на посаді президента України начебто обіцяв тодішньому віцепрезиденту США Джозефу Байдену, що проти прем'єр-міністра Арсенія Яценюка не відкриватимуться кримінальні справи після його відставки.
- Зокрема, в аудіозаписі, датованому 11 лютого 2016 року, голоси, схожі на голоси Байдена та Порошенкв обговорювали побоювань Яценюка щодо його відставки і можливості стати фігурантом кримінальних справ. Порошенко нібито запевняв Байдена, що Яценюку не варто хвилюватись з цього приводу.
- На іншому записі, опублікованому Деркачем і датованому жовтнем 2016 року, Порошенко начебто просив Байдена вплинути на Яценюка. Президент України нібито не хотів, щоб той вплинув на керівника МВС Арсена Авакова, з яким у нього був конфлікт. Крім того, Порошенко буцімто просив Байдена забезпечити підтримку "Народному фронту" в Раді щодо голосування за бюджет, підтримку ініціатив уряду, а також законів для виконання мінських угод.
Дивіться відео епізоду розмови щодо Яценюка:
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Питання "Приватбанку"
Голос, який на "плівках" нібито належить Порошенку, каже, що певна недоторканність є і в ексглави НБУ Валерії Гонтаревої. Вона нібито перебуває "під його особистим захистом", адже на неї здійснюється тиск через націоналізацію "Приватбанку".
Захист Коболєва, Гройсман і питання МВФ
- Порошенко та Байден нібито обговорювали, що керівництво "Нафтогазу" не можна змінювати, бо команда Байдена тісно спілкується з менеджментом компанії.
- Також Байден начебто повідомив про конфлікт глави "Нафтогазу" Коболєва з тодішнім прем'єр-міністром і попросив врегулювати ситуацію. Порошенко буцімто запевняв, що Коболєва і його заступників не чіпатимуть і обіцяв викликати їх до себе і розібратися в проблемі.
- Друга розмова Байдена з Порошенком стосується начебто спроб змусити експрем'єр-міністра Гройсмана виконати вимоги МВФ. Інакше США нібито не дадуть Україні кредитних гарантій. Порошенко теж відповів, що займеться цим.
- Також на "плівках", нібито Байден хотів від глави української держави провести низку реформ, які необхідні МВФ, а у відповідь обіцяв надати кредитні гарантії на суму 1 мільярд доларів.
В останні три тижні ми продемонстрували дійсно значний прогрес в сфері реформ. Ми проголосували за 100% тарифів, незважаючи на те, що МВФ очікував тільки на 75%,
– каже особа, чий голос Деркач приписує Порошенку.
Відео епізоду щодо керівництва "Нафтогазу":
Проблема Онищенка
- На ще одному аудіозаписі Порошенко нібито стурбований через спілкування скандального екснардепа втікача Олескандра Онищенка з ФБР. Він наголошує Байдену, що йому цікаво, про що ж мовиться.
- При цьому викриття Онищенка, Порошенко описав як реалізацію російського сценарію щодо дестабілізації ситуації в Україні. Це начебто змогла зупинити українська розвідка разом з ЦРУ.
Відео епізодів щодо Онищенка та "Приватбанку":
До речі Онищенко вийшов із СІЗО у Німеччині і поїхав на озеро до Італії: що кажуть у САП
В чому звинувачують Онищенка?Онищенка в Україні звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами у 2013 – 2016 роках. Збитки оцінюють на суму в майже 3 мільярди гривень.
У 2016 році Рада позбавила його депутатського імунітету та дала згоду на арешт. Щоправда, тоді він уже виїхав з України.У грудні 2019-го підозрюваного затримали у німецькому місті Аахен і помістили до слідчого ізолятора.
Знову Burisma
- Здебільшого оприлюднені розмови між Байденом та Порошенком начебто були присвячені компанії Burisma.
- Зокрема, експрокурор Кулик сказав, що початкова сума хабара за закриття справи проти ексміністра екології президента компанії Burisma Миколи Злочевського складала 50 мільйонів доларів, а не 6 мільйонів доларів.
Дивіться повне відео з пресконференції Деркача, де він оприлюднив нові аудіозаписи:
Що відомо про "плівки Порошенка"
- 19 травня цього колишній регіонал, а нині позафракційний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив Байдена на Порошенка під час його перебування на посаді президента.
- За словами Деркача, мовиться про дві частини записів. Перша стосується виділення США 1 мільярда гривень в обмін на звільнення ексгенпрокурора Віктора Шокіна, при якому ГПУ розслідувала справу Burisma — компанії, в якій працював син Байдена.
- Друга частина записів начебто стосується того, що Порошенко, попри відсутність коаліції в Раді, блокував звільнення уряду і призначення дострокових виборів до Верховної Ради. Також в аудіозаписах нібито мовиться про вплив Байдена на наглядові ради великих держпідприємств.