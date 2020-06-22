Позафракційний нардеп Андрій Деркач 22 червня оприлюднив ще одну частину плівок з начебто розмовами п'ятого президента Петра Порошенка та віцепрезидента США у 2015 – 2016 роках Джо Байдена. На них згадується питання захисту глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, компанії Burisma і справу на Яценюка.

Про що йдеться на нових аудіозаписах "плівок Порошенка"

Аудіозаписи для ЗМІ ексрегіонал і випускник академії ФСБ Андрій Деркач презентував на пресконференції разом зі скандальним експрокурором Костянтином Куликом. Про це повідомляє 24 канал.

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Цікаво, що першим нові аудіозаписи розмови, як і першого разу оприлюднили телеканали, які пов'язують із Віктором Медведчуком. Там також транслювали брифінг Деркача. Згодом цю інформацію почали поширювати низка українських видань і телеграм-каналів із проросійською позицією.

Важливо! 24 канал не може ані підтвердити, ані спростувати автентичність та справжність аудіозаписів, як і те, чиї голоси представлені на них. Ми також очікуємо офіційної реакції на чергові закиди Деркача від лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка та його представників.

Тиск на Яценюка і питання Авакова

Петро Порошенко в лютому 2016 року, перебуваючи на посаді президента України начебто обіцяв тодішньому віцепрезиденту США Джозефу Байдену, що проти прем'єр-міністра Арсенія Яценюка не відкриватимуться кримінальні справи після його відставки.

Зокрема, в аудіозаписі, датованому 11 лютого 2016 року, голоси, схожі на голоси Байдена та Порошенкв обговорювали побоювань Яценюка щодо його відставки і можливості стати фігурантом кримінальних справ. Порошенко нібито запевняв Байдена, що Яценюку не варто хвилюватись з цього приводу.

На іншому записі, опублікованому Деркачем і датованому жовтнем 2016 року, Порошенко начебто просив Байдена вплинути на Яценюка. Президент України нібито не хотів, щоб той вплинув на керівника МВС Арсена Авакова, з яким у нього був конфлікт. Крім того, Порошенко буцімто просив Байдена забезпечити підтримку "Народному фронту" в Раді щодо голосування за бюджет, підтримку ініціатив уряду, а також законів для виконання мінських угод.

Дивіться відео епізоду розмови щодо Яценюка:

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Питання "Приватбанку"

Голос, який на "плівках" нібито належить Порошенку, каже, що певна недоторканність є і в ексглави НБУ Валерії Гонтаревої. Вона нібито перебуває "під його особистим захистом", адже на неї здійснюється тиск через націоналізацію "Приватбанку".

Захист Коболєва, Гройсман і питання МВФ

Порошенко та Байден нібито обговорювали, що керівництво "Нафтогазу" не можна змінювати, бо команда Байдена тісно спілкується з менеджментом компанії.

Також Байден начебто повідомив про конфлікт глави "Нафтогазу" Коболєва з тодішнім прем'єр-міністром і попросив врегулювати ситуацію. Порошенко буцімто запевняв, що Коболєва і його заступників не чіпатимуть і обіцяв викликати їх до себе і розібратися в проблемі.

Друга розмова Байдена з Порошенком стосується начебто спроб змусити експрем'єр-міністра Гройсмана виконати вимоги МВФ. Інакше США нібито не дадуть Україні кредитних гарантій. Порошенко теж відповів, що займеться цим.

Також на "плівках", нібито Байден хотів від глави української держави провести низку реформ, які необхідні МВФ, а у відповідь обіцяв надати кредитні гарантії на суму 1 мільярд доларів.

В останні три тижні ми продемонстрували дійсно значний прогрес в сфері реформ. Ми проголосували за 100% тарифів, незважаючи на те, що МВФ очікував тільки на 75%,

– каже особа, чий голос Деркач приписує Порошенку.

Відео епізоду щодо керівництва "Нафтогазу":

Проблема Онищенка

На ще одному аудіозаписі Порошенко нібито стурбований через спілкування скандального екснардепа втікача Олескандра Онищенка з ФБР. Він наголошує Байдену, що йому цікаво, про що ж мовиться.

При цьому викриття Онищенка, Порошенко описав як реалізацію російського сценарію щодо дестабілізації ситуації в Україні. Це начебто змогла зупинити українська розвідка разом з ЦРУ.

Відео епізодів щодо Онищенка та "Приватбанку":

До речі Онищенко вийшов із СІЗО у Німеччині і поїхав на озеро до Італії: що кажуть у САП

В чому звинувачують Онищенка? Онищенка в Україні звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами у 2013 – 2016 роках. Збитки оцінюють на суму в майже 3 мільярди гривень.



У 2016 році Рада позбавила його депутатського імунітету та дала згоду на арешт. Щоправда, тоді він уже виїхав з України.У грудні 2019-го підозрюваного затримали у німецькому місті Аахен і помістили до слідчого ізолятора.

Знову Burisma

Здебільшого оприлюднені розмови між Байденом та Порошенком начебто були присвячені компанії Burisma.

Зокрема, експрокурор Кулик сказав, що початкова сума хабара за закриття справи проти ексміністра екології президента компанії Burisma Миколи Злочевського складала 50 мільйонів доларів, а не 6 мільйонів доларів.

Зверніть увагу! Деркач представив файл-схему взаємозв'язків нібито прихильників Демократичної партії США, Гілларі Клінон, Джо Байдена і Джорджа Сороса. Він також сказав і про роль НАБУ в цьому.



Водночас такі звинувачення трохи дивні, адже саме НАБУ нещодавно викрило гігантський хабар на суму понад 6 мільйонів доларів за закриття справи Злочевського та арештували його поплічників.

Дивіться повне відео з пресконференції Деркача, де він оприлюднив нові аудіозаписи:

Що відомо про "плівки Порошенка"