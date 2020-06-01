Президент Зеленський виступив проти того, щоб Україну втягнули у виборчу кампанію у США через так звані "плівки Порошенка". Раніше нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, на яких – начебто розмови 5-го Президента України та ексвіцепрезидента США Байдена.

Ці аудіозаписи – не пріоритет, – Зеленський

Свою позицію Зеленський повідомив інтерв'ю британському виданню TheTelegraph.

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Навіщо потрібно знову втягувати Україну в це? Зараз ми користуємося двосторонньою підтримкою в США, як в Конгресі, так і в Сенаті. У нас є підтримка президента. Ці записи не є пріоритетом,

– наголосив він.

Стратегічне партнерство з Вашингтоном – дуже важливе для України, наголосив Зеленський. Отож наміру впливати на внутрішньополітичний процес чи виборчу кампанію нема. Це стосується не лише США, а й будь-якої країни.

Зеленського цікавить, як записували розмови

Найбільше у справі з аудіозаписами Зеленського цікавить, як могли записувати розмови в Адміністрації Президента.

Дивіться, я нічого не знаю про деталі цієї домовленості. Єдине, що мене цікавить, це те, як можна було підслуховувати, робити записи в Офісі Президента України,

– зазначив 6-ий президент України.

Що відомо про скандал з "плівками Порошенка"

19 травня 2020 року нардеп Андрій Деркач оприлюднив записи розмов колишнього віцепрезидента США, а нині кандидата у президенти Джо Байдена та Петра Порошенка .

нардеп оприлюднив записи розмов колишнього віцепрезидента США, а нині кандидата у президенти . Аудіозаписи, за словами Деркача, зробили у 2015 – 2016 роках.

На плівках нібито мовиться про отримання 1 мільярда доларів за збереження схем компанії Burisma та звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна .

. В Офісі Генпрокурора зареєстрували кримінальне провадження щодо аудіозаписів.

ДБР відкрило провадження щодо прослуховування президента Порошенка.

Експосли США в Україні оприлюднили спільну заяву щодо плівок. У ній заявили про спробу втягнути Україну у внутрішні справи Сполучених Штатів.

Коли відбудуться вибори президента США?Президента США обиратимуть 3 листопада 2020 року. Головним конкурентом республіканця Дональда Трампа буде демократ Джо Байден. Згідно з останніми опитуваннями, Байден випереджає Трампа на 10%.