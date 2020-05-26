Плівки Деркача: колишні посли США в Україні оприлюднили заяву
Експосли США в Україні оприлюднили спільну заяву щодо "плівок Деркача". У ній заявили про спробу втягнути Україну у внутрішні справи Сполучених Штатів.
Що кажуть колишні посли
Дипломати висловили своє розчарування втягуванням України у внутрішню політику США з наближенням президентських виборів там у 2020 році, повідомляє Атлантична рада.
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Ці зусилля просувають помилковий та отруйний наратив, щоб послабити відносини США та України, посіяти поділ всередині наших країн,
– йдеться у заяві.
Дипломати засудили такі дії. Колишні посли закликали посадовців обох країн уникати кроків, які підривають двосторонні відносини Сполучених Штатів та України.
Експосли також нагадали, що розвиток України як демократичної держави з сильною ринковою економікою підсилює інтерес США до більш стабільної та безпечної Європи.
Хто з колишніх послів підписав заяву
- Роман Попадюк – перший посол США в Україні;
- Стівен Пайфер – третій посол;
- Карлос Паскуаль – четвертий посол;
- Джон Гербст – п’ятий посол;
- Вільям Тейлор – шостий посол;
- Джон Теффт – сьомий посол;
- Марі Йованович – дев’ята пані посол.
Оприлюднення "плівок Деркача": коротко
- Позафракційний народний депутат України Андрій Деркач оприлюднив плівки, на яких начебто розмови тоді ще президента України Петра Порошенка, віцепрезидента США Джо Байдена та глави Держдепу Джона Керрі.
- Першим ці аудіонарізки розмови поширив телеканал "112 Україна", який пов’язують із Віктором Медведчуком. Згодом їх оприлюднили й інші українські видання з проросійською позицією.
- На записах політики обговорювали відставку колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна.
- Ще одна тема розмов – прохання Порошенка до американських чиновників вплинути на українських депутатів після розвалу парламентської коаліції.
- Порошенко заявив, що аудіозаписи сфабриковані. У Джо Байдена ж відзначили, що вони є відредаговані.