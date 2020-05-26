Плівки Деркача: колишні посли США в Україні оприлюднили заяву

Експосли США в Україні оприлюднили спільну заяву щодо "плівок Деркача". У ній заявили про спробу втягнути Україну у внутрішні справи Сполучених Штатів.

Що кажуть колишні посли

Дипломати висловили своє розчарування втягуванням України у внутрішню політику США з наближенням президентських виборів там у 2020 році, повідомляє Атлантична рада.

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Ці зусилля просувають помилковий та отруйний наратив, щоб послабити відносини США та України, посіяти поділ всередині наших країн,

– йдеться у заяві.

Дипломати засудили такі дії. Колишні посли закликали посадовців обох країн уникати кроків, які підривають двосторонні відносини Сполучених Штатів та України.

Експосли також нагадали, що розвиток України як демократичної держави з сильною ринковою економікою підсилює інтерес США до більш стабільної та безпечної Європи.

Хто з колишніх послів підписав заяву

Роман Попадюк – перший посол США в Україні;

– перший посол США в Україні; Стівен Пайфер – третій посол;

– третій посол; Карлос Паскуаль – четвертий посол;

– четвертий посол; Джон Гербст – п’ятий посол;

– п’ятий посол; Вільям Тейлор – шостий посол;

– шостий посол; Джон Теффт – сьомий посол;

– сьомий посол; Марі Йованович – дев’ята пані посол.

Оприлюднення "плівок Деркача": коротко