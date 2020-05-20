"Повністю відредаговані": у Байдена прокоментували "плівки Порошенка"

Нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, на яких звучать голоси, схожі на голоси п’ятого президента Петра Порошенка, ексвіцепрезидента США Джо Байдена та колишнього держсекретаря Джона Керрі. У штабі Байдена вже відреагували на "плівки Порошенка", назвавши їх "повністю відредагованими".

Як записи коментують у штабі Байдена

У Байдена вважають оприлюднення записів продовженням російських зусиль щодо дискредитації політика, пише The Washington Post.

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Вони дуже сильно відредагували їх, але це не більше, ніж дірка від бублика, яка не отримала розголосу,

– зазначив речник Байдена Ендрю Бейтс.

У штабі кандидата у президенти США наголошують на активній участь у поширенні аудіозаписів російського пропагандистського медіа Russia Today.

Що видання каже про Деркача

Сам The Washington Post нагадує про зв’язок Андрія Деркача з російською розвідкою. Нардеп навчався у школі КДБ у Москві. Його батько працював у радянських спецслужбах.

Оприлюднення "плівок Порошенка": основне