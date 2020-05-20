"Повністю відредаговані": у Байдена прокоментували "плівки Порошенка"
Нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, на яких звучать голоси, схожі на голоси п’ятого президента Петра Порошенка, ексвіцепрезидента США Джо Байдена та колишнього держсекретаря Джона Керрі. У штабі Байдена вже відреагували на "плівки Порошенка", назвавши їх "повністю відредагованими".
Як записи коментують у штабі Байдена
У Байдена вважають оприлюднення записів продовженням російських зусиль щодо дискредитації політика, пише The Washington Post.
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Вони дуже сильно відредагували їх, але це не більше, ніж дірка від бублика, яка не отримала розголосу,
– зазначив речник Байдена Ендрю Бейтс.
У штабі кандидата у президенти США наголошують на активній участь у поширенні аудіозаписів російського пропагандистського медіа Russia Today.
Що видання каже про Деркача
Сам The Washington Post нагадує про зв’язок Андрія Деркача з російською розвідкою. Нардеп навчався у школі КДБ у Москві. Його батько працював у радянських спецслужбах.
Оприлюднення "плівок Порошенка": основне
- Позафракційний народний депутат України Андрій Деркач оприлюднив плівки, на яких начебто розмови тоді ще президента України Петра Порошенка, віцепрезидента США Джо Байдена та глави Держдепу Джона Керрі.
- Першим ці аудіонарізки розмови поширив телеканал "112 Україна", який пов’язують із Віктором Медведчуком. Згодом їх оприлюднили й інші українські видання з проросійською позицією.
- На записах політики обговорювали відставку колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна.