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"Повністю відредаговані": у Байдена прокоментували "плівки Порошенка"

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Плівки Порошенка: у Байдена вважають записи відредагованими
У Байдена прокоментували "плівки Порошенка" / Getty Images

Нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, на яких звучать голоси, схожі на голоси п’ятого президента Петра Порошенка, ексвіцепрезидента США Джо Байдена та колишнього держсекретаря Джона Керрі. У штабі Байдена вже відреагували на "плівки Порошенка", назвавши їх "повністю відредагованими".

Як записи коментують у штабі Байдена

У Байдена вважають оприлюднення записів продовженням російських зусиль щодо дискредитації політика, пише The Washington Post.

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Вони дуже сильно відредагували їх, але це не більше, ніж дірка від бублика, яка не отримала розголосу,
– зазначив речник Байдена Ендрю Бейтс.

У штабі кандидата у президенти США наголошують на активній участь у поширенні аудіозаписів російського пропагандистського медіа Russia Today.

Що видання каже про Деркача

Сам The Washington Post нагадує про зв’язок Андрія Деркача з російською розвідкою. Нардеп навчався у школі КДБ у Москві. Його батько працював у радянських спецслужбах.

Оприлюднення "плівок Порошенка": основне

  • Позафракційний народний депутат України Андрій Деркач оприлюднив плівки, на яких начебто розмови тоді ще президента України Петра Порошенка, віцепрезидента США Джо Байдена та глави Держдепу Джона Керрі.
  • Першим ці аудіонарізки розмови поширив телеканал "112 Україна", який пов’язують із Віктором Медведчуком. Згодом їх оприлюднили й інші українські видання з проросійською позицією.
  • На записах політики обговорювали відставку колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна.
Автор: Наталія Пристанська
Теги: Андрій Деркач Новини Росії Російська пропаганда Віктор Шокін Петро Порошенко Джозеф Байден Новини США Новини політики
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