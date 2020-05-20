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"Полностью отредактированы": у Байдена прокомментировали "пленки Порошенко"

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Пленки Порошенко: у Байдена считают записи отредактированными
У Байдена прокоментували "плівки Порошенка" / Getty Images

Нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых звучат голоса, похожие на голоса пятого президента Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и бывшего госсекретаря Джона Керри. В штабе Байдена уже отреагировали на "пленки Порошенко", назвав их "полностью отредактированными".

Как записи комментируют в штабе Байдена

У Байдена считают обнародование записей продолжением российских усилий по дискредитации политика, пишет The Washington Post.

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Они очень сильно отредактировали их, но это не больше, чем дырка от бублика, которая не получила огласки,
– отметил спикер Байдена Эндрю Бейтс.

В штабе кандидата в президенты США подчеркивают активное участие в распространении аудиозаписей российского пропагандистского медиа Russia Today.

Что издание говорит о Деркаче

Сам The Washington Post напоминает о связи Андрея Деркача с российской разведкой. Нардеп учился в школе КГБ в Москве. Его отец работал в советских спецслужбах.

Обнародование "пленок Порошенко": основное

  • Внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал пленки, на которых присутствуют якобы разговоры президента Украины Петра Порошенко, вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
  • Первым эти аудионарезки разговора распространил телеканал "112 Украина", который связывают с Виктором Медведчуком. Впоследствии их обнародовали и другие украинские издания с пророссийской позицией.
  • На записях политики обсуждали отставку бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости политики Андрей Деркач Новости России Российская пропаганда Виктор Шокин Петр Порошенко Джозеф Байден Новости США
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