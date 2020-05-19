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В сеть слили "пленки Порошенко": на них – разговоры с Байденом и Керри об отставке Шокина

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Петр Порошенко и Джо Байден
Петр Порошенко и Джо Байден / Иллюстративное фото / EPA

Внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал записи разговоров, которые якобы вели пятый украинский президент Петр Порошенко, глава Госдепа США Джон Керри и вице-президент США Джо Байден в 2015 - 2016 годах. Во время одной из бесед Порошенко обсуждает с Байденом отставку тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Интересно, что первым эти аудионарезки разговора обнародовал телеканал "112 Украина", который связывают с Виктором Медведчуком. Более того – именно там транслировали брифинг экс-регионала Деркача.

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Вслед за "112 Украина" информацию о разговоре Порошенко с Байденом с красноречивыми заголовками "Государственная измена на высшем уровне" и др. начал распространять ряд украинских изданий с пророссийской позицией. Мгновенно появилась информация на блоге скандального Анатолия Шария.

О чем был "разговор" Порошенко и Керри

Разговор, который якобы вели Петр Порошенко и Джон Керри состоялся в декабре 2015 года.

"Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы замены генерального прокурора Шокина, поскольку он, на мой взгляд, заблокировал реформу очистки генпрокуратуры", – говорит Порошенко во время разговора с Керри.

При этом министр иностранных дел США ссылается на "обеспокоенность" вице-президента Джо Байдена.

Обратите внимание! Еще в ноябре 2019 года главы нескольких комитетов Сената США запросили у Министерства финансов и Государственного департамента документы, имеющие отношение к контактам бывшего вице-президента Джо Байдена с украинскими политиками, а также к бизнесу сына Джо Байдена Хантера в Украине.

В частности, глава юридического комитета Сената Линдси Грэм потребовал от Госдепартамента документы, связанные с телефонными переговорами Джо Байдена с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко в 2016 году. Байден сам ранее признавал, что требовал от Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, которого в США подозревали в коррупции.

Разговор Байдена и Порошенко

Далее Деркач обнародовал разговоры, что якобы состоялись 18 февраля и 22 марта 2016 года – то есть за 4 дня до освобождения Шокина.

Во время него мужчина с похожим на Порошенко голосом рассказывает Байдену, что есть хорошие новости для него. Мол, он встречался с Шокиным, поговорил с ним и "несмотря на то, что нет никаких обвинений в коррупции против него, специально попросил его подать в отставку".

Шокин якобы пообещал Порошенко подать заявление об отставке и этим "показать проявление своей государственной позиции".

"В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов", – отвечает на это Байден.

Порошенко называет это "очень сильной мотивацией" и называет "следующего возможного кандидата" на должность генпрокурора – Юрия Луценко.

"Если вы считаете, что политически мотивированное лицо не совсем подходит с вашей точки зрения, я отзову свое предложение. Никто не знает, что я буду предлагать Луценко", – добавляет мужчина с голосом похожим на Порошенко.

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Кроме того, во время разговора он просит Байдена повлиять на фракцию "Самопомощь" в вопросе голосования за кандидатуру нового главы правительства.

По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров делал лично Порошенко.

Следовательно, нардеп обвинил Петра Порошенко в "получении 1 миллиарда долларов в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции". Он добавил, что полученный миллиард Порошенко вроде направил на получение военных госзаказов предприятиями, имеющими к нему отношение.

Мы передали все имеющиеся сегодня в нашем распоряжении многочасовые записи вместе с заявлением о госизмене, а также факты международной коррупции в Офис генерального прокурора,
– заявил Деркач во время брифинга.

Почему вокруг увольнения Шокина столько разговоров

  • Виктор Шокин получил должность генпрокурора в феврале 2015 года. Вскоре после назначения ряд антикоррупционных активистов, международные организации и правительства других стран начали упрекать его в том, что он делает недостаточно для борьбы с коррупцией.
  • Шокина неоднократно критиковал Джо Байден. В январе 2018 года на дискуссионной панели Рады по международным отношениям в Вашингтоне он даже рассказал, как в 2016 году требовал уволить генпрокурора.
  • Впрочем, нынешний американский президент Трамп, для которого Джо Байден остается главным конкурентом на предстоящих президентских выборах, считает, что Шокина уволили из-за дела Burisma, с которой связан сын Байдена – Хантер.
  • Дело в том, что Шокин создал в Генпрокуратуре специальное подразделение – Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики, действиями которого руководили близкие к первым лицам государства люди. При каденции Шокина в этом разделе были сосредоточены уголовные производства в отношении крупнейших коррупционных схем, однако ни одно из которых не было реально доведено до суда.
  • Сам Шокин ранее говорил американским медиа, что его уволили, поскольку он расследовал дело Burisma. Так, экс-генпрокурор объяснял: если бы ему разрешили оставаться на работе, он бы поставил под сомнение квалификацию Хантера Байдена, который был членом совета директоров компании. По мнению Шокина, "этот человек не имел опыта работы в Украине или в энергетической отрасли".
Автор: Северин Трач
Теги: Новости Украины Новости политики Импичмент Трампа Новости США Скандал Виктор Шокин Джозеф Байден Петр Порошенко
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