У мережу злили "плівки Порошенка": на них – розмови з Байденом і Керрі про відставку Шокіна

Позафракційний нардеп Андрій Деркач оприлюднив записи розмов, які нібито вели п’ятий український президент Петро Порошенко, глава Держдепу США Джон Керрі та віцепрезидент США Джо Байден у 2015 – 2016 роках. Під час однієї з бесід Порошенко обговорює з Байденом відставку тодішнього генпрокурора України Віктора Шокіна.

Цікаво, що першим ці аудіонарізки розмови оприлюднив телеканал "112 Україна", який пов’язують із Віктором Медведчуком. Ба більше – саме там транслювали брифінг ексрегіонала Деркача.

До теми Справа Burisma: що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США

Слідом за "112 Україна" інформацію про розмову Порошенка з Байденом під красномовними заголовками "Державна зрада на вищому рівні" тощо почала поширювати низка українських видань із проросійською позицією. Миттєво з’явилась інформація на блозі скандального Анатолія Шарія.

Про що була "розмова" Порошенка і Керрі

Розмова, яку нібито вели Петро Порошенко та Джон Керрі відбулася у грудні 2015 року.

"Хотів би закликати вас розглянути можливість вирішення проблеми заміни генерального прокурора Шокіна, оскільки він, на мій погляд, заблокував реформу очищення генпрокуратури", – каже Порошенку під час розмови Керрі.

При цьому міністр закордонних справ США посилається на "стурбованість" віцепрезидента Джо Байдена.

Зверніть увагу! Ще у листопаді 2019 року глави декількох комітетів Сенату США запросили у Міністерства фінансів і Державного департаменту документи, що мають відношення до контактів колишнього віцепрезидента Джо Байдена з українськими політиками, а також до бізнесу сина Джо Байдена Хантера в Україні.



Зокрема, глава юридичного комітету Сенату Ліндсі Грем зажадав від Держдепартаменту документи, пов'язані з телефонними переговорами Джо Байдена з тодішнім президентом України Петром Порошенком в 2016 році. Байден сам раніше визнавав, що вимагав від Порошенка звільнити генпрокурора Віктора Шокіна, якого в США підозрювали в корупції.

Розмова Байдена і Порошенка

Далі Деркач оприлюднив розмови, що начебто відбулися 18 лютого та 22 березня 2016 року – тобто за 4 дні до звільнення Шокіна.

Під час неї людина зі схожим до Порошенка голосом розповідає Байдену, що має добрі новини для нього. Мовляв, він зустрічався з Шокіним, поговорив із ним і "попри те, що немає жодних звинувачень у корупції проти нього, спеціально попросив його подати у відставку".

Шокін буцімто пообіцяв Порошенку подати заяву про відставку і цим "показати прояв своєї державницької позиції".

"У випадку, якщо у вас буде новий уряд і новий генеральний прокурор, я буду готовий до публічного підписання зобов'язань на 1 мільярд доларів", – відповідає на це Байден.

Порошенко називає це "надзвичайно сильною мотивацією" і називає "наступного можливого кандидата" на посаду генпрокурора – Юрія Луценка.

"Якщо ви вважаєте, що політично мотивована персона не зовсім підходить з вашої точки зору, я відкличу свою пропозицію. Ніхто не знає, що я буду пропонувати Луценка", – додає людина з голосом схожим на Порошенка.

Це цікаво Скандал у США: як до цього причетний Порошенко

За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов робив особисто Порошенко.

Відтак, нардеп звинуватив Петра Порошенка в "отриманні 1 мільярда доларів в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції". Він додав, що отриманий мільярд Порошенко начебто спрямував на отримання військових держзамовлень підприємствами, що мають до нього відношення.

Ми передали всі наявні сьогодні в нашому розпорядженні багатогодинні записи разом із заявою про держзраду, а також факти міжнародної корупції в Офіс генерального прокурора,

– заявив Деркач під час брифінгу.

Чому навколо звільнення Шокіна стільки розмов