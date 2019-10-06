Скандал у США: як до цього причетний Порошенко

Новий поворот у справі про імпічмент президента США. На арену виходить колишній український прокурор Віктор Шокін, якого ми всією країною звільняли за корупцію та договорняки.

Роль Шокіна у скандалі щодо Трампа

Загроза імпічменту змушує команду Дональда Трампа не гребувати найодіознішими фігурами. Так в американських новинах стало лунати прізвище колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна.

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Близький соратник Дональда Трампа його особистий адвокат Рудольф Джуліані нещодавно застосував, як він вважає, таємну зброю.



Рудольф Джуліані та Дональд Трамп

В ефірах американських телеканалів Джуліані повідомив, що в Україні працював чесний генеральний прокурор Шокін, який був несправедливо звільнений зі своєї посади через те, що він прагнув розслідувати кримінальну справу проти Гантера Байдена – сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена, який може стати головним конкурентом Трампа на наступних виборах.



Джо Байден

І Джуліані навіть показав секретний документ. Це – аффідавіт, тобто свідчення під присягою, які дав Шокін. Там Шокін стверджує абсолютно дивовижні речі, які можуть шокувати американську публіку.

Дивіться відео заяв Рудольфа Джуліані:

Так, Шокін стверджує, що він був звільнений з посади тому, що розслідував справу Злочевського та його газової компанії Burisma. Уявляєте, так і сказав!

Правда полягає в тому, що я був усунутий через те, що очолював широкомасштабне антикорупційне розслідування щодо компанії Burisma та сина Джо Байдена Гантера Байдена, який там був членом ради директорів,

– пряма цитата восьмого пункту свідчень Шокіна.

У своїх показах колишній генпрокурор все зводить до того, що він, такий сміливий та принциповий, хотів викрити злочинні дії Байдена та компанії Burisma, але злий Порошенко (до речі, його кум) не дав це зробити. Бо чому? Бо Порошенко боявся Байдена-старшого.

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Ось ще одна цитата свідчень Шокіна під присягою:

"За різних обставин президент Порошенко просив мене подивитися на справу Burisma та розглянути можливість згорнути розслідування щодо компанії. Але я відмовився закрити справу. Тому я був змушений піти з посади генпрокурора, через прямий та інтенсивний тиск з боку Джо Байдена та американської адміністрації".

А найсмішніше в цій історії те, що свої свідчення під присягою Шокін дав не в Україні, не в Америці, а знаєте де? В Австрії.

Вказівки адвокатів Фірташа: яка мета

А чому там? Тому що про це його попросили адвокати Дмитра Фірташа.

Що відомо про Дмитра Фірташа? Український олігарх, який очікує на рішення про екстрадицію до Америки, де проти нього висунуто кримінальне обвинувачення, як проти керівника організованого злочинного угрупування.

І у своїх свідченнях Шокін робив все, що потрібно Фірташу. Він сказав, що в його часи керівництва прокуратурою не було жодних свідчень про злочини Фірташа.

Якби існували хоча би якісь свідчення злочинної діяльності Дмитра Фірташа в Україні, як генпрокурор, я б про них знав. Але таких свідчень не було,

– ще одна цитата, пункт 23 свідчень Шокіна.

Його мета та мета Фірташа зрозуміла – даючи ці покази під присягою в Австрії, Фірташ хоче уникнути видачі в Америку, апелюючи до того, що правосуддя в США до нього упереджене. Через що? Правильно, через того таки Байдена, як про це каже Шокін.



Дмитро Фірташ

"На мою думку, ініціатором того, щоб не дати повернутися Фірташу в Україну, був віцепрезидент США Байден", – каже Шокін.

Найабсурдніше те, що ці свідчення Шокіна, зроблені на прохання Фірташа, використовує Джуліані для захисту свого клієнта Дональда Трампа.

Іншими словами, вдумайтеся, Фірташ як підозрюваний в Америці, створив документ, що тепер використовується президентом Америки для захисту вже від імпічменту.

І ще один момент. Свого часу і Фірташ, і Трамп вдавалися до послуг однієї людини, яка офіційно визнана злочинцем у США – це політичний консультант Пол Манафорт.



Пол Манафорт

І якщо американці ще можуть розвішати вуха, аби повірити цій маячні, то ми знаємо ціну словам Шокіна.

"Шокін – маріонетка в руках Порошенка"

Пам’ятаєте, це був другий прокурор часів президентства Петра Порошенка. Шокін замінив Віталія Ярему, і, здавалося, мав шанс увійти в історію як людина, що здатна кинути виклик сильних світу цього, адже колись, 15 років тому, Шокін не злякався санкціонувати арешт Ігоря Коломойського.



Ігор Коломойський

Але дуже швидко стало зрозуміло, що Шокін – слухняна маріонетка в руках президента Порошенка. Я це можу стверджувати, тому що спостерігав за процесами зблизька.

Які справи провалив Шокін

• Справа щодо Юрія Бойка

Подання до Ради на зняття недоторканності та арешт Юрія Бойка, яке підготували слідчі прокуратури, Шокін тупо заблокував.



Юрій Бойко

• Справа щодо Миколи Мартиненка

Або так само з Миколою Мартиненком. Шокін ігнорував швейцарські документи в цій справі, які надходили до України. У нас справа Мартиненка почалася тільки після того, як запрацювало НАБУ.



Микола Мартиненко

• Справа щодо Миколи Злочевського

Так само зі справою колишнього міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського – вона блокувалася за часів Шокіна, що викликало обурення навіть у тодішнього посла Америки Джеффрі Пайетта. І це, до речі, ламає версію Джуліані, що начебто шеф Пайета хотів заблокувати справу Burisma.



Микола Злочевський

Тому не дивно, що відставки Шокіна вимагало все українське громадянське суспільство, депутати-антикорупціонери та журналісти. Ми в Раді зібрали 120 підписів за його відставку з необхідних 150. Регулярно проходили акції протесту під стінами парламенту.

Дві умови від США для Порошенка та Яценюка

І тому американська адміністрація на підтримку вимог українців поставила дві умови тодішньому президенту Порошенку і прем’єру Яценюку, які вже почали ворогувати між собою, – позбутися в своєму оточенні двох одіозних осіб:

Порошенку назвали Шокіна; Яценюку назвали Мартиненка.

І якщо Яценюк достатньо швидко переконав Мартиненка скласти повноваження депутата та голови енергетичного комітету Ради, то Порошенко ще довго тримався за Шокіна.



Петро Порошенко та Арсеній Яценюк

Шокін не був незалежним генпрокурором, він був продовженням політичної волі Порошенка, саме тому тодішній президент так не хотів віддавати генпрокурора.

І саме тому, з огляду на залежність Шокіна, руйнується вся теорія змови Джуліані, адже зняття чи не зняття Шокіна не вирішувало жодних проблем для ні для Burisma, ні для Байдена. Усі рішення за Шокіна приймав Порошенко.

І тепер саме 5-й президент мав би пояснити в Америці, тиснув на нього Байден чи ні. Але навряд він на це піде, бо за брехню під присягою в США, на відміну від України, саджають до в’язниці.