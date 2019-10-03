Трамп про імпічмент: в США почнеться громадянська війна, якщо президента приберуть з Білого дому
Конгрес почав розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа, викликаючи для надання свідчень його найближчих союзників. Трамп почав лютувати і процитував у Twitter прихильника, який говорить, що в США почнеться громадянська війна, якщо демократи приберуть президента з Білого дому.
Про це повідомив у своєму відеоблозі "Безумный мир" автор та політичний оглядач Іван Яковина.
До теми: Трамп просив Путіна допомогти йому на виборах 2020 року, – Яковина
"Якщо демократи досягнуть успіху у відстороненні президента від посади, це спричинить громадянську війну, як перелом у цій нації, від якої наша країна ніколи не вилікується. Пастор Роберт Джеффресс", – йдеться у пості Трампа.
Яковина пояснив, що у США політична боротьба часто йде дуже гаряче і активно, люди там використовують найрізноманітніші слова і вирази, а іноді навіть – занадто яскраві.
Але є деякі теми, про які говорять тільки зовсім вже безголові маргінали. Одна з таких тем – це "повторення громадянської війни". Ця війна позаминулого століття була найкривавішою за історію США. За чотири роки в ній погиби понад 600 тисяч осіб, ще триста тисяч пропали безвісти,
– сказав Яковина.
За його словами, тут раптово Трамп почав загрожувати всім новою громадянською війною, якщо його звільнять з роботи і його злочини будуть покарані. "Це дуже недобре. Не можна такого робити", – додав експерт.
Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" за 2 жовтня 2019 року