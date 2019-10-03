Трамп про імпічмент: в США почнеться громадянська війна, якщо президента приберуть з Білого дому

Конгрес почав розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа, викликаючи для надання свідчень його найближчих союзників. Трамп почав лютувати і процитував у Twitter прихильника, який говорить, що в США почнеться громадянська війна, якщо демократи приберуть президента з Білого дому.

Про це повідомив у своєму відеоблозі "Безумный мир" автор та політичний оглядач Іван Яковина.

До теми: Трамп просив Путіна допомогти йому на виборах 2020 року, – Яковина

"Якщо демократи досягнуть успіху у відстороненні президента від посади, це спричинить громадянську війну, як перелом у цій нації, від якої наша країна ніколи не вилікується. Пастор Роберт Джеффресс", – йдеться у пості Трампа.

....If the Democrats are successful in removing the President from office (which they will never be), it will cause a Civil War like fracture in this Nation from which our Country will never heal.” Pastor Robert Jeffress, @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 вересня 2019 р.

Яковина пояснив, що у США політична боротьба часто йде дуже гаряче і активно, люди там використовують найрізноманітніші слова і вирази, а іноді навіть – занадто яскраві.

Але є деякі теми, про які говорять тільки зовсім вже безголові маргінали. Одна з таких тем – це "повторення громадянської війни". Ця війна позаминулого століття була найкривавішою за історію США. За чотири роки в ній погиби понад 600 тисяч осіб, ще триста тисяч пропали безвісти,

– сказав Яковина.

За його словами, тут раптово Трамп почав загрожувати всім новою громадянською війною, якщо його звільнять з роботи і його злочини будуть покарані. "Це дуже недобре. Не можна такого робити", – додав експерт.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" за 2 жовтня 2019 року