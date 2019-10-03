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      Трамп про імпічмент: в США почнеться громадянська війна, якщо президента приберуть з Білого дому

      611 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Конгрес почав розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа, викликаючи для надання свідчень його найближчих союзників. Трамп почав лютувати і процитував у Twitter прихильника, який говорить, що в США почнеться громадянська війна, якщо демократи приберуть президента з Білого дому.

      Про це повідомив у своєму відеоблозі "Безумный мир" автор та політичний оглядач Іван Яковина.

      До теми: Трамп просив Путіна допомогти йому на виборах 2020 року, – Яковина

      "Якщо демократи досягнуть успіху у відстороненні президента від посади, це спричинить громадянську війну, як перелом у цій нації, від якої наша країна ніколи не вилікується. Пастор Роберт Джеффресс", – йдеться у пості Трампа.

      Яковина пояснив, що у США політична боротьба часто йде дуже гаряче і активно, люди там використовують найрізноманітніші слова і вирази, а іноді навіть – занадто яскраві.

      Але є деякі теми, про які говорять тільки зовсім вже безголові маргінали. Одна з таких тем – це "повторення громадянської війни". Ця війна позаминулого століття була найкривавішою за історію США. За чотири роки в ній погиби понад 600 тисяч осіб, ще триста тисяч пропали безвісти,
      – сказав Яковина.

      За його словами, тут раптово Трамп почав загрожувати всім новою громадянською війною, якщо його звільнять з роботи і його злочини будуть покарані. "Це дуже недобре. Не можна такого робити", – додав експерт.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" за 2 жовтня 2019 року

       

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      Автор: Іван Яковина
      Теги: Новини політики Відеоблоги Дональд Трамп Новини США Імпічмент Трампа Війна
      Джерело: 24 канал
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