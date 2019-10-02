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      Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского

      Безумный мир 593 Читать новость на русском

      В Америке продолжают бурлить страсти вокруг так называемого "украинского скандала". Так там называют попытку Дональда Трампа шантажом вытащить из Владимира Зеленского компромат на Джо Байдена – потенциального соперника Трампа на выборах 2020 года.

      Если честно, то там сейчас творится настоящее безумие. Смотрите: спикер Конгресса Нэнси Пелоси обвинила президента США Дональда Трампа в предательстве клятвы, которую он произносил перед вступлением в должность.

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      Трамп на это ответил, что Пелоси выжила из ума, поддалась влиянию левых радикалов и больше не является спикером Конгресса.

      Глава комитета Конгресса по разведке Адам Шифф заявил, что Трамп беззастенчиво нарушал закон в своих переговорах с Киевом. На это Трамп назвал Шиффа предателем родины, которого надо бы арестовать.

      Дональд Трамп
      Дональд Трамп

      Но вместо этого Конгресс начинает расследование по импичменту президента, вызывая для дачи показаний его ближайших союзников. Трамп приходит в ярость и цитирует у себя в твиттере сторонника, который говорит, что в США начнется гражданская война, если демократы уберут президента из Белого дома.

      "Якщо демократи досягнуть успіху у відстороненні президента від посади, це спричинить громадянську війну, як перелом у цій нації, від якої наша країна ніколи не вилікується. Пастор Роберт Джеффресс", – йдеться у пості Трампа.

      Тут надо пояснить. В США политическая борьба часто идет очень горячо и активно. Люди там используют самые разные слова и выражения, а иногда даже – слишком яркие, я бы так сказал.

      Гражданская война в США

      Но есть некоторые темы, о которых говорят только совсем уж безголовые маргиналы. Одна из таких тем – это "повторение Гражданской войны".

      Эта война позапрошлого века была самой кровавой за историю США. За четыре года в ней погиби более 600 тысяч человек, еще триста тысяч пропали без вести. Это была очень серьезная национальная травма.

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      Политические, экономические, культурные и психологические последствия той войны американцы до сих пор на себе испытывают.

      Гражданская война в США
      Гражданская война в США

      Ну, например, расовые разногласия и вся тема политкорректности родом оттуда. Разделение на правых и левых – тоже оттуда. Даже сейчас демократы обычно побеждают в штатах северян, а республиканцы – в штатах южан.

      Гражданская война – это огромный шрам, разделяющий Америку. И очень болезненная тема для любых разговоров. Это, пожалуй, что-то вроде Голодомора для украинцев – тема, на которой не принято строить политические спекуляции. Есть какие-то человеческие рамки, за которые некрасиво переступать.

      И тут президент страны начинает угрожать всем новой Гражданской войной, в случае если его уволят с работы и его преступления будут наказаны. Это очень нехорошо. Это как если бы украинский президент всерьез начал грозить всем новым Голодомором в случае своей отставки. Ну нельзя такого делать.

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      А вот Дональд Трамп считает, что можно. И делает. В этом его осудили даже многие политики-республиканцы. Но президент даже не извиняется, поскольку понимает, что спасти его может только очень сильная поляризация общества. Только очень сильный конфликт между его сторонниками и противниками.

      И тут я хочу напомнить, кому еще очень нужен внутренний конфликт в США. Есть, знаете ли, один человек, который обвиняет США в распаде своей страны и хочет той же судьбы для американцев. А если там еще и гражданская война начнется, то этот человек будет просто счастлив.

      Владимир Путин
      Владимир Путин

      Я думаю, вы догадались. Этот человек – Владимир Путин. И вот видите: снова так совпало, что российский диктатор и американский президент вместе хотят одного и того же. Впрочем, проблемы у них сейчас тоже намечаются общие.

      Путин на месте Зеленского

      После начала расследования по импичменту в Конгрессе быстро выяснилось, что Дональд Трамп использует электронную систему хранения суперсекретной информации для хранения записей своих неудачных разговоров с иностранными лидерами.

      Именно туда, в эту систему, он отправил запись беседы с Владимиром Зеленским. Вы же помните: то, что нам показали, – это не стенограмма разговора украинского и американского президентов. Это лишь изложение, пересказ той беседы. Точную ее расшифровку Трамп хранит, как Кащей свою иголку – в той самом супер-секретном компьютере.

      Но эта запись там не одна. Компанию ей составляют еще как минимум два телефонных разговора Трампа. Первый – с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. С ним Трамп разговаривал сразу после убийства саудовского журналиста и диссидента Джамаля Хашукджи.

      Напомню, что по приказу принца этого человека задушили, разрубили на куски и растворили в кислоте в саудовском консульстве в Стамбуле. Тогда от Мухаммеда отвернулись вообще все мировые лидеры, кроме Трампа и Путина (опять эти двое, да что ж такое?).

      Журналист Джамаль Хашукджи
      Журналист Джамаль Хашукджи

      Я почти не сомневаюсь, что в разговоре принц пообещал Трампу какие-то плюшки за поддержку на мировой арене. И, скорее всего, американский лидер согласился – так как он стал единственным, кроме Путина, кто соглашался говорить с принцем-убийцей.

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      Конечно же, Трамп не хотел бы публикации разговора, в котором он договаривается о сотрудничестве с убийцей. Поэтому и спрятал его в ту же систему, где лежит абсолютно противозаконный разговор с Зеленским. Но самое интересное – это еще одна беседа американского лидера, которая очутилась в той же компании.

      Разговор Трампа с Путиним

      Думаю, вы снова догадались – да, это разговор с Владимиром Путиным. Трамп действительно как минимум семь раз говорил по телефону с российским диктатором. Как минимум одна запись из диалога попала в секретное хранилище Трампа.

      В американской прессе звучали предположения, что речь там идет о российском вмешательстве в американские выборы. А именно о том, что Трамп был совершенно не против такого вмешательства и даже просил Путина помочь ему на выборах 2020 года.

      Кстати, помните недавнюю шпионскую историю? Американский агент в Кремле Олег Смоленков рассказал ЦРУ о том, что Путин лично велел вмешаться в выборы 2016 года и помочь Трампу. Сразу после этого Трамп стал требовать, чтобы ему рассказали, что за агент сидит у его страны в Кремле. Ему об Смоленкове рассказали, только тогда, когда вывезли его из России.

      Я тут вполне допускаю, что Путин по телефону требовал от Трампа рассказать, что за шпион сидит у него в Кремле. И Трамп, вероятно, был готов раскрыть эту тайну. Иначе зачем ЦРУ стало бы вывозить своего главного супер-агента из России?

      Но это все лишь спекуляции. О чем именно говорили Трамп и Путин на записи, мы точно не знаем. Зато мы можем с уверенностью предположить, что разговор этот может стать источником больших проблем и для Путина, и для Трампа.

      Трамп і Путин
      Трамп і Путин

      С Трампом все ясно: он хранит эту запись в самом тайном и надежном месте. Если бы они обсуждали что-то невинное, то зачем все это? А с Путиным все намного интереснее.

      Пару дней назад демократы в Конгрессе объявили, что будут добиваться рассекречивания и публикации всех телефонных разговоров, которые Трамп почему-то запихал в это суперсекретное хранилище. Упомянутый выше Адам Шифф и его коллеги считают, что Трамп торговал родиной на этих записях, поэтому их надо подшить к делу по импичменту.

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      Теоретически, по решению суда эти записи можно будет передать Конгрессу. Это вполне реальная возможность. Как только Путин понял, что его разговоры с Трампом могут увидеть посторонние люди, он очень болезненно отреагировал.

      Путиинский пресс-секретарь Дмитрий Песков тут же объявил, что публиковать разговоры можно только с разрешения и при согласовании с Кремлем. Иначе, пояснил Песков, будут нарушены нормы протокола и международного права.

      Дмитрий Песков
      Дмитрий Песков

      Но надо сказать честно: демократам совершенно наплевать, что думает Песков и Путин о междунароном праве. Особенно после Крыма и Донбасса. Поэтому очень может быть, что разговоры опубликуют.

      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською

      И вот тогда я позлорадствую. Всю последнюю неделю российское телевидение умирает от смеха, рассказывая, как Трамп опубликовал свой разговор с Зеленским. Смысл был в том, что США, типа, Украину не уважают.

      Но если демократы добьются публикации разговоров Путина и Трампа, то у обоих этих балбесов начнутся серьезные проблемы. И вот тогда смеяться уже будем мы, причем всей Украиной.

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      Автор: Іван Яковина
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини Росії Новини політики Новини США Безумный мир Дональд Трамп Телефонна розмова Зеленського і Трампа Імпічмент Трампа Володимир Путін Саудівська Аравія Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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