Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского

В Америке продолжают бурлить страсти вокруг так называемого "украинского скандала". Так там называют попытку Дональда Трампа шантажом вытащить из Владимира Зеленского компромат на Джо Байдена – потенциального соперника Трампа на выборах 2020 года.

Если честно, то там сейчас творится настоящее безумие. Смотрите: спикер Конгресса Нэнси Пелоси обвинила президента США Дональда Трампа в предательстве клятвы, которую он произносил перед вступлением в должность.

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Трамп на это ответил, что Пелоси выжила из ума, поддалась влиянию левых радикалов и больше не является спикером Конгресса.

Глава комитета Конгресса по разведке Адам Шифф заявил, что Трамп беззастенчиво нарушал закон в своих переговорах с Киевом. На это Трамп назвал Шиффа предателем родины, которого надо бы арестовать.



Дональд Трамп

Но вместо этого Конгресс начинает расследование по импичменту президента, вызывая для дачи показаний его ближайших союзников. Трамп приходит в ярость и цитирует у себя в твиттере сторонника, который говорит, что в США начнется гражданская война, если демократы уберут президента из Белого дома.

"Якщо демократи досягнуть успіху у відстороненні президента від посади, це спричинить громадянську війну, як перелом у цій нації, від якої наша країна ніколи не вилікується. Пастор Роберт Джеффресс", – йдеться у пості Трампа.

....If the Democrats are successful in removing the President from office (which they will never be), it will cause a Civil War like fracture in this Nation from which our Country will never heal.” Pastor Robert Jeffress, @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 вересня 2019 р.

Тут надо пояснить. В США политическая борьба часто идет очень горячо и активно. Люди там используют самые разные слова и выражения, а иногда даже – слишком яркие, я бы так сказал.

Гражданская война в США

Но есть некоторые темы, о которых говорят только совсем уж безголовые маргиналы. Одна из таких тем – это "повторение Гражданской войны".

Эта война позапрошлого века была самой кровавой за историю США. За четыре года в ней погиби более 600 тысяч человек, еще триста тысяч пропали без вести. Это была очень серьезная национальная травма.

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Политические, экономические, культурные и психологические последствия той войны американцы до сих пор на себе испытывают.



Гражданская война в США

Ну, например, расовые разногласия и вся тема политкорректности родом оттуда. Разделение на правых и левых – тоже оттуда. Даже сейчас демократы обычно побеждают в штатах северян, а республиканцы – в штатах южан.

Гражданская война – это огромный шрам, разделяющий Америку. И очень болезненная тема для любых разговоров. Это, пожалуй, что-то вроде Голодомора для украинцев – тема, на которой не принято строить политические спекуляции. Есть какие-то человеческие рамки, за которые некрасиво переступать.

И тут президент страны начинает угрожать всем новой Гражданской войной, в случае если его уволят с работы и его преступления будут наказаны. Это очень нехорошо. Это как если бы украинский президент всерьез начал грозить всем новым Голодомором в случае своей отставки. Ну нельзя такого делать.

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А вот Дональд Трамп считает, что можно. И делает. В этом его осудили даже многие политики-республиканцы. Но президент даже не извиняется, поскольку понимает, что спасти его может только очень сильная поляризация общества. Только очень сильный конфликт между его сторонниками и противниками.



И тут я хочу напомнить, кому еще очень нужен внутренний конфликт в США. Есть, знаете ли, один человек, который обвиняет США в распаде своей страны и хочет той же судьбы для американцев. А если там еще и гражданская война начнется, то этот человек будет просто счастлив.



Владимир Путин

Я думаю, вы догадались. Этот человек – Владимир Путин. И вот видите: снова так совпало, что российский диктатор и американский президент вместе хотят одного и того же. Впрочем, проблемы у них сейчас тоже намечаются общие.

Путин на месте Зеленского

После начала расследования по импичменту в Конгрессе быстро выяснилось, что Дональд Трамп использует электронную систему хранения суперсекретной информации для хранения записей своих неудачных разговоров с иностранными лидерами.

Именно туда, в эту систему, он отправил запись беседы с Владимиром Зеленским. Вы же помните: то, что нам показали, – это не стенограмма разговора украинского и американского президентов. Это лишь изложение, пересказ той беседы. Точную ее расшифровку Трамп хранит, как Кащей свою иголку – в той самом супер-секретном компьютере.

Но эта запись там не одна. Компанию ей составляют еще как минимум два телефонных разговора Трампа. Первый – с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. С ним Трамп разговаривал сразу после убийства саудовского журналиста и диссидента Джамаля Хашукджи.

Напомню, что по приказу принца этого человека задушили, разрубили на куски и растворили в кислоте в саудовском консульстве в Стамбуле. Тогда от Мухаммеда отвернулись вообще все мировые лидеры, кроме Трампа и Путина (опять эти двое, да что ж такое?).



Журналист Джамаль Хашукджи

Я почти не сомневаюсь, что в разговоре принц пообещал Трампу какие-то плюшки за поддержку на мировой арене. И, скорее всего, американский лидер согласился – так как он стал единственным, кроме Путина, кто соглашался говорить с принцем-убийцей.

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Конечно же, Трамп не хотел бы публикации разговора, в котором он договаривается о сотрудничестве с убийцей. Поэтому и спрятал его в ту же систему, где лежит абсолютно противозаконный разговор с Зеленским. Но самое интересное – это еще одна беседа американского лидера, которая очутилась в той же компании.

Разговор Трампа с Путиним

Думаю, вы снова догадались – да, это разговор с Владимиром Путиным. Трамп действительно как минимум семь раз говорил по телефону с российским диктатором. Как минимум одна запись из диалога попала в секретное хранилище Трампа.

В американской прессе звучали предположения, что речь там идет о российском вмешательстве в американские выборы. А именно о том, что Трамп был совершенно не против такого вмешательства и даже просил Путина помочь ему на выборах 2020 года.

Кстати, помните недавнюю шпионскую историю? Американский агент в Кремле Олег Смоленков рассказал ЦРУ о том, что Путин лично велел вмешаться в выборы 2016 года и помочь Трампу. Сразу после этого Трамп стал требовать, чтобы ему рассказали, что за агент сидит у его страны в Кремле. Ему об Смоленкове рассказали, только тогда, когда вывезли его из России.

Я тут вполне допускаю, что Путин по телефону требовал от Трампа рассказать, что за шпион сидит у него в Кремле. И Трамп, вероятно, был готов раскрыть эту тайну. Иначе зачем ЦРУ стало бы вывозить своего главного супер-агента из России?

Но это все лишь спекуляции. О чем именно говорили Трамп и Путин на записи, мы точно не знаем. Зато мы можем с уверенностью предположить, что разговор этот может стать источником больших проблем и для Путина, и для Трампа.



Трамп і Путин

С Трампом все ясно: он хранит эту запись в самом тайном и надежном месте. Если бы они обсуждали что-то невинное, то зачем все это? А с Путиным все намного интереснее.

Пару дней назад демократы в Конгрессе объявили, что будут добиваться рассекречивания и публикации всех телефонных разговоров, которые Трамп почему-то запихал в это суперсекретное хранилище. Упомянутый выше Адам Шифф и его коллеги считают, что Трамп торговал родиной на этих записях, поэтому их надо подшить к делу по импичменту.

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Теоретически, по решению суда эти записи можно будет передать Конгрессу. Это вполне реальная возможность. Как только Путин понял, что его разговоры с Трампом могут увидеть посторонние люди, он очень болезненно отреагировал.

Путиинский пресс-секретарь Дмитрий Песков тут же объявил, что публиковать разговоры можно только с разрешения и при согласовании с Кремлем. Иначе, пояснил Песков, будут нарушены нормы протокола и международного права.



Дмитрий Песков

Но надо сказать честно: демократам совершенно наплевать, что думает Песков и Путин о междунароном праве. Особенно после Крыма и Донбасса. Поэтому очень может быть, что разговоры опубликуют.

Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською

И вот тогда я позлорадствую. Всю последнюю неделю российское телевидение умирает от смеха, рассказывая, как Трамп опубликовал свой разговор с Зеленским. Смысл был в том, что США, типа, Украину не уважают.

Но если демократы добьются публикации разговоров Путина и Трампа, то у обоих этих балбесов начнутся серьезные проблемы. И вот тогда смеяться уже будем мы, причем всей Украиной.