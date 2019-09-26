Зеленский выбирает президента США?

В эти дни судьба Америки, всего западного мира и всей нашей цивилизации зависит от президента Украины. На этой неделе в США разгорелся самый мощный скандал за все время правления Дональда Трампа. Сразу несколько весьма уважаемых американских СМИ опубликовали данные о том, что он нагло нарушал закон.

Что известно о скандале с участием Украины в США

По данным журналистов, американский президент как минимум восемь раз требовал от украинского коллеги начать расследование против сына Джо Байдена – своего соперника на выборах президента США в 2020 году.

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При этом Трамп не просто требовал начать расследование, а шантажировал Владимира Зеленского. Говорил, что не выделит Украине 250 миллионов долларов военной помощи, если украинский лидер не поможет ему с компроматом на сына Байдена.

Чем закончились эти требования, мы пока не знаем. Но знаем, что через несколько месяцев американская помощь Украине все-таки была разблокирована.

В этот момент в США один из руководителей разведки написал секретную жалобу инспектору по разведке. Это такой специальный человек, который следит, чтобы внутри шпионских ведомств не было всяких злоупотреблений.



Дональд Трамп

Итак, один из самых высокопоставленных американских разведчиков пишет тайную жалобу. В ней он сообщает инспектору, что президент США нарушает закон. А именно – по телефону шантажирует иностранного лидера выделением военной помощи. Более того, в обмен на 250 миллионов Дональд Трамп требует компромат на своего политического оппонента.

По американским законам, это прямое злоупотребление властью. Использование служебных полномочий в личных политических целях. Это уголовное преступление. За такое любого человека можно сажать.

Бывший губернатор штата Массачусетс Билл Вельд (очень известный в Америке человек) в своих оценках зашел еще дальше. На днях он объявил, что Трамп совершил измену родине и его надо за это казнить. Я думаю, что это уж слишком, но в США многие восприняли эту идею с большим энтузиазмом.

Но и это еще не все. По закону, секретную жалобу неизвестного доброжелателя на Трампа инспектор должен был направить в Конгресс. С ее содержимым должны были ознакомиться депутаты и принять решение, что делать дальше.

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Но тут в дело вмешался сам Трамп. Через своих подчиненных в Минюсте и в разведке он запретил инспектору передавать жалобу в Конгресс. По сути дела, он хотел ее утопить в архивах. Но об этом всем узнали американские СМИ и пошла жара.

Карьера Трампа и Байдена: что зависит от Зеленского

Всем сейчас очень важно понять, насколько точна информация о шантаже украинского президента американским. Все, что у нас есть – это только стать и в газетах. Да, они все логичные и разумные, но это не документы.

Трамп заблокировал передачу жалобы от инспектора Конгрессу. Поэтому единственный человек, кто может рассказать сейчас о содержании этих телефонных разговоров – это Владимир Зеленский.



Владимир Зеленский

Он может подтвердить или опровергнуть, обещал ли Трамп выделить Украине деньги в обмен на компромат на Байдена. Более того, только Зеленский может подтвердить или опровергнуть, насколько правдивы расшифровки телефонных разговоров с ним, которые опубликовал Трамп.

Отметим, что впоследствии стенограмму телефонного разговора между Трампом и Зеленским таки обнародовали. Полный текст на украинском – читайте здесь.

Теоретически, украинский президент может опубликовать запись своего разговора с Трампом, чтобы снять вообще все вопросы. Таким образом, политическая карьера Трампа может быть спасена или разрушена лично Владимиром Зеленским. Он держит президента США за его, так сказать, cojones.

С другой стороны, мы знаем, что сын Джо Байдена, Хантер, работал в Украине в компании "Буризма" Николая Злочевского – министра экологии времен Януковича. Это настолько колоритный персонаж, что мне очень сложно поверить в полную и абсолютную законность того, что они тут вытворяли.



Хантер Байден

Конечно, может быть, Хантер Байден не замазался ни в одной коррупционной схеме и не участвовал ни в одном распиле денег на торговле газом. Чудеса порой случаются, но что-то я сомневаюсь.

Дело "Буризмы": что известноАнтикоррупционное расследование касается дела газовой компании "Буризма", где замешан сын Джо Байдена – прямого конкурента Трампа на выборах. С 2014 года Хантер Байден был в руководстве скандальной компании бывшего министра экологии времен Януковича – Николая Злочевского. Экс-чиновника подали в розыск из-за незаконно полученных разрешений на добычу газа.

Поэтому, скорее всего, в украинских следователей есть какой-никакой компромат и на сына бывшего вице-президента США. А если так, одновременно президент Зеленский держит cojones Джо Байдена – главного претендента на пост президента США от Демократической партии.

Смотрите, что получается. Практически случайно, из-за очень дивного стечения обстоятельств, в одной руке Зеленского – карьера Трампа, в другой его руке – судьба Байдена. Сейчас он может без особых усилий сломать и то, и другое.

Ну, например, он скажет: "Президент США меня шантажировал. Говорил, что не выделит Украине военную помощь, если я не дам ему компромата на Байдена". В этом случае Трампу почти наверняка объявят импичмент и выкинут его на улицу.

С другой стороны, он может сказать: "С Трампом был совершенно нормальный разговор о преодолении коррупции. А вот сын Байдена, мутивший схемы с соратниками Януковича, – обычный жулик. Ну а сам Байден требовал уволить прокурора, который занимался расследованием дела своего сына". В этом случае Джо Байден даже на праймериз у демократов не победит. Шансов стать президентом США у него не останется.

Что такое праймеризТип голосования, в котором избирается один кандидат от партии. Между выбранными кандидатами затем проходит обычное голосование. Смысл праймериз состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах.

Победа Трампа будет означать продолжение нынешней политики хаоса и постепенного распада западной цивилизации. Нынешний президент США очень любит диктаторов и терпеть не может либеральный мировой порядок. В то же время победа Байдена означала бы укрепление НАТО и западного мира, всей той цивилизации, которую мы считаем европейской.



Джо Байден

Казалось бы, выбор очевиден. Но тут надо быть максимально осторожным и выступать на стороне одной или другой команды только тогда, когда станет точно уже ясно, что она побеждает. Поэтому, я думаю, Зеленский сейчас пошел по третьему пути.

Какую тактику избрал украинский президент

Он говорил, что не станет публиковать свои беседы с президентом США. По его словам, они – конфиденциальные, а вмешиваться в американскую политику он не хочет.

Одновременно он дает понять, что не позволит Трампу вмешиваться в украинские дела и пытаться раскопать в Киеве компромат на Байдена. Я считаю, что это самое разумное поведение.

На данном этапе Украине не надо участвовать в войне между Байденом и Трампом. Но обязательно надо напомнить им обоим, что если они себя будут плохо вести, то Киеву теперь есть на что надавить. И очень больно надавить.

Мне это все напоминает классический кроссовер – ситуацию, когда герои одного телесериала появляются в другом.

В нашем случае – провинциальный учитель не только стал президентом Украины, но и устроил дикий переполох в Вашингтоне, где сцепились между собой претенденты на пост президента США из сериала "Карточный домик".

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И теперь "слуга народа" должен решить, кто займет место Френка Андервуда в Овальном Кабинете.

Если бы кто-то из сценаристов любого из этих сериалов предложил бы такой твист, его бы уволили за слишком уж богатую фантазию. Но, как выяснилось, реальность, в которой мы живем, сейчас далеко опережает мечту.