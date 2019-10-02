Путин рассказал, чего ожидает от Зеленского

Президент России Владимир Путин считает, что Владимир Зеленский стал президентом Украины в непростое время. В Кремле ожидают, что он прежде всего должен решить, каким образом развивать отношения с Донбассом.

Путин во время своего выступления на "Энергетической неделе" заявил, что Зеленский, став украинским президентом, получил тяжелое наследие от своих предшественников.

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Это тяжелое наследство, и, конечно, Зеленскому предстоит решить много: страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Но прежде всего, конечно, нужно решить вопрос с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом

– сказал он.

Глава Кремля вспомнил и об уровне украинского ВВП, который якобы "не просто упал, а рухнул" из-за потери российского рынка.

Путин продолжил отмечаться странными заявлениями. Он сказал, что Украина якобы потеряла статус промышленно развитого государства после выхода из Советского Союза. Из-за этого "некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать".

"Когда Украина вместе с Россией была в составе СССР – она ​​была высокотехнологичной промышленной республикой. А сейчас в кризисном состоянии находятся судостроение, авиастроение и ракетостроение. Это тяжелое наследие", – цинично подытожил президент.

Какие отношения у Зеленского с Путиным?

Еще во время предвыборной президентской кампании Владимир Зеленский заявлял, чтобы прекратить войну на Донбассе нужно идти на переговоры с Россией. Предлагал привлечь к этому также Великобританию и США.



23 мая украинский президент публично назвал Российскую Федерацию агрессором. Он добавил, что во время вероятной встречи с Путиным напомнит ему, кому на самом деле принадлежат Крым и Донбасс.



В целом украинский президент имел не менее 3 телефонных разговоров с лидером страны-агрессора. Они обсуждали встречу в "нормандском формате", урегулирование военных действий на Донбассе и обмен пленными. 7 сентября он таки состоялся и в Украину вернулись 35 пленников Кремля, среди которых 24 военнопленных моряка.