Путін розповів, що очікує від Зеленського

Президент Росії Володимир Путін вважає, що Володимир Зеленський став президентом України у непростий час. У Кремлі очікують, що він найперше має вирішити, яким чином розвивати відносини з Донбасом.

Путін під час свого виступу на "Енергетичному тижні" заявив, що Зеленський ставши українським президентом отримав важку спадщину від своїх попередників.

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Це важкий спадок, і, звичайно, Зеленському належить вирішити багато: країна опинилася в дуже важкому стані. Але насамперед, звичайно, потрібно вирішити питання з тим, як будуть розвиватися відносини України з Донбасом

– сказав він.

Глава Кремля згадав і про рівень українського ВВП, який нібито "не просто впав, а завалився" через втрату російського ринку.

Путін продовжив відзначатися дивними заявами. Він сказав, що Україна нібито втратила статус промислово розвиненої держави після виходу з Радянського Союзу. Через це "деякі галузі промисловості України просто практично перестали існувати".

"Коли Україна разом з Росією була в складі СРСР – вона була високотехнологічною промисловою республікою. А зараз у кризовому стані перебувають суднобудування, авіабудування і ракетобудування. Це важка спадщина", – цинічно підсумував президент РФ.

Які відносини у Зеленського з Путіним?Ще під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.



23 травня український президент публічно назвав Російську Федерацію агресором. Він додав, що під час ймовірної зустрічі з Путіним нагадає йому, кому насправді належать Крим і Донбас.



Загалом український президент мав щонайменше 3 телефонні розмови з лідером країни-агресора. Вони обговорювали зустріч у "нормандському форматі", врегулювання військових дій на Донбасі та обмін полоненими. 7 вересня він таки відбувся і в Україну повернулися 35 бранців Кремля, серед яких 24 військовополонені моряки.