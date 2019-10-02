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      Путін розповів, що очікує від Зеленського

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      Путін назвав свої очікування від Зеленського
      Путін назвав свої очікування від Зеленського / Колаж 24 Каналу

      Президент Росії Володимир Путін вважає, що Володимир Зеленський став президентом України у непростий час. У Кремлі очікують, що він найперше має вирішити, яким чином розвивати відносини з Донбасом.

      Путін під час свого виступу на "Енергетичному тижні" заявив, що Зеленський ставши українським президентом отримав важку спадщину від своїх попередників.

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      Це важкий спадок, і, звичайно, Зеленському належить вирішити багато: країна опинилася в дуже важкому стані. Але насамперед, звичайно, потрібно вирішити питання з тим, як будуть розвиватися відносини України з Донбасом
      сказав він.

      Глава Кремля згадав і про рівень українського ВВП, який нібито "не просто впав, а завалився" через втрату російського ринку.

      Путін продовжив відзначатися дивними заявами. Він сказав, що Україна нібито втратила статус промислово розвиненої держави після виходу з Радянського Союзу. Через це "деякі галузі промисловості України просто практично перестали існувати". 

      "Коли Україна разом з Росією була в складі СРСР – вона була високотехнологічною промисловою республікою. А зараз у кризовому стані перебувають суднобудування, авіабудування і ракетобудування. Це важка спадщина", – цинічно підсумував президент РФ.

      Які відносини у Зеленського з Путіним?Ще під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.

      23 травня український президент публічно назвав Російську Федерацію агресором. Він додав, що під час ймовірної зустрічі з Путіним нагадає йому, кому насправді належать Крим і Донбас.

      Загалом український президент мав щонайменше 3 телефонні розмови з лідером країни-агресора. Вони обговорювали зустріч у "нормандському форматі", врегулювання військових дій на Донбасі та обмін полоненими. 7 вересня він таки відбувся і в Україну повернулися 35 бранців Кремля, серед яких 24 військовополонені моряки.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Володимир Зеленський СРСР
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