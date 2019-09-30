Роль адвоката Трампа в американо-украинском скандале

Минувшая неделя принесла нам множество довольно безумных новостей. Но главная история – это, конечно, "украинский скандал" в Вашингтоне и приближение импичмента Дональда Трампа.

Кто такой Джулиани и как он причастен к скандалу

Первый шок в этом сюжете уже закончился, политологи и журналисты полезли выискивать там всякие веселые детали. И, конечно, нашли там много всего интересного.

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Итак, главным антигероем там оказался личный юрист и "решала" Дональда Трампа – бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани.



Адвокат Трампа Рудольф Джулиани



Не могу себе отказать в удовольствии процитировать источник издания The Atlantic в Белом доме, который заявил, что "весь этот скандал – это итог попытки Руди запихать дерьма в голову Трампа". Ну а высокопоставленный представитель правящей Республиканской партии назвал Джулиани просто "дебилом".

Как видите, культурный обмен в области лексики и фразеологии между украинскими и американскими политиками уже идет полным ходом. Приятно, что в Вашингтоне сейчас звучат те же слова, что и в Верховной Раде при обсуждении бюджета.

Ну а если быть конкретным, то Джулиани сейчас обвиняют в том, что он сует свой нос туда, куда не надо. Известно, что он обсуждал с разными украинскими чиновниками дело Джо Байдена – оппонента Трампа на выборах 2020 года. Более того, сам Трамп просил Зеленского поговорить со своим юристом на эту тему.

Скандальный разговор Трампа и Зеленского: детали​Летом Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена Хантер.



Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. 25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на русском языке – читайте здесь. Стенограмма беседы американского и украинского президента свидетельствует, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

Но тут есть проблема: Джулиани не имеет права заниматься американской внешней политикой, если у него нет соответствующей должности. "Кореш" или "решала" Трампа – это не должность.

Соответственно, у Конгресса появился законный вопрос: "А ты кто такой вообще? Чего ты лезешь в отношения США и Украины?". Поскольку сам Джулиани явно ненормальный, ответ на этот вопрос депутаты решили получить из Госдепартамента.

Сразу три комитета Конгресса выписали повестку на слушания государственному секретарю США Майку Помпео. Сейчас он должен явиться и объяснить, почему какой-то мутный тип по имени Руди внезапно стал главным специалистом по Украине.

Противостояние Волкера и Джулиани

И это не преувеличение. Судя по докладной записке анонимного сотрудника ЦРУ, с которой начался весь этот скандал, Джулиани отдавал распоряжения и требовал отчеты у Курта Волкера. И это при том, что Волкер является кадровым дипломатом, который официально назначен на должность спецпредставителя по Украине.



Курт Волкер

В той же докладной сказано, что Волкера эта ситуация очень напрягала и он старался помочь украинскому руководству не вляпаться в очень некрасивую историю. Он, можно сказать, пытался уберечь Зеленского от Джулиани и Трампа.

Источник газеты The Washington Post в Госдепартаменте добавил, что Волкер опасался безумного Джулиани, способного уничтожить отношения между США и Украиной: "Курт был в гневе. Он считал, что Джулиани действует за его спиной".

Когда о противостоянии Волкера и Джулиани стало известно, Волкер ушел в отставку. С одной стороны, это плохо, так как Украина лишилась отличного друга в Госдепартаменте. С другой стороны, сейчас Волкер, скорее всего, тоже пойдет давать показания в Конгресс.



И вот его выступление там будет очень интересным. Я с большим нетерпением жду, чтобы он пояснил роль Джулиани во всей этой истории. На госсекретаря Помпео у меня в этом смысле надежд нет, так как он и сейчас работает на Трампа, поэтому испугается давать честные показания.

При чем здесь Юрий Луценко

Но смотрите, как все сейчас выглядит. Внимание! Это лишь моя версия, но, думаю, очень близка к действительности.

Итак, бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в какой-то момент понял, что может остаться без работы. Поэтому он сделал так, чтобы за него похлопотали в Белом доме.



Юрій Луценко

Каким-то образом он дал понять Джулиани что в Украине то ли был, то ли есть компромат на Джо Байдена – возможного оппонента Трампа на выборах в 2020 году.

Джулиани это стало интересно. Он сказал Трампу, что есть опция утопить Байдена в компромате. Но для этого надо надавить на Киев.

Президент США дождался, пока украинцы выберут нового неопытного президента и начал его шантажировать: "Ты мне даешь компромат, а я тебе разблокирую военную помощь и всякие другие плюшки".



По всем вопросам по этому грязному делу Трамп сказал связываться со своим "решалой" – Джулиани. А тот почувствовал себя великим дипломатом и начал наезжать на настоящих дипломатов, типа Волкера.

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Но к счастью, об этой всей затее Джулиани и Трампа узнали журналисты. Начался скандал, и теперь им обоим грозит суд. Что еще веселее, Трамп говорил, что для переговоров по этому абсолютно незаконному делу Зеленский может обращаться к генеральному прокурору США Уильяму Барру.



Уильяму Барр



Тот уже в панике объявил, что ничего об этой истории не знал, и никакой компромат на Байдена в Киеве не искал. Но и ему придется давать показания в Конгрессе.

Сейчас все складывается вот каким образом: подчиненные Трампа сейчас должны будут либо брать вину на себя и садиться в тюрьму, либо рассказывать как все было и подводить президента под импичмент.

Что еще пытался скрыть Трамп

Кстати, попутно с развитием этого скандала выяснилось, что Трамп прятал даже от своих подчиненных не только разговор с Зеленским.



Дональд Трамп

Под замком оказались еще две телефонные беседы – с саудовским принцем Мухаммедом бин Салманом, а также с российским диктатором Владимиром Путиным. С арабом Трамп, видимо, обсуждал убийство Джамаля Хашогги – саудовского диссидента, которого принц приказал убить и растворить в кислоте.

Ну а с Путиным речь шла о вмешательстве России в американские выборы. По данным американской прессы, Трамп сказал, что ничего против такого вмешательства не имеет. А это – то же нарушение американских законов.

В общем, Дональд Трамп сейчас ходит по все более тонкому льду. Я сейчас каждый день с большим удовольствием читают американские газеты. Скандал, который там разворачивается, становится все более грандиозным.

Станет ли Трамп президентом во второй раз

И вы знаете, сейчас, глядя на все это, я уже почти не сомневаюсь, что Дональд Трамп станет третьим президентом в истории США, которому объявят импичмент. Это не обязательно приведет к его увольнению, но помешает ему стать президентом в 2020 году.

Есть в США политический историк Аллан Лихтман. Он придумал систему предсказания итогов выборов президента США. Эта система не давала сбоев с 1984 года. Лихтман был одним из очень немногих людей, кто сказал, что в 2016 году Трамп станет президентом.

Так вот, сейчас этот историк говорит вот что: Трамп в 2020 году снова станет президентом США. И остановить его можно лишь одним способом – начать в Конгрессе процедуру импичмента.

В этом случае Белый дом погрязнет в скандалах и расследованиях и не сможет добиться переизбрания Трампа на новый срок.

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На прошлой неделе процедура импичмента была запущена. Не знаю, доведут ли ее до конца, но я почти не сомневаюсь, что в 2020 году в США появился новый президент – Элизабет Уоррен.