Зеленое проклятье Трампа

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп в среду вечером провели свою первую встречу. Зеленскому ни в коем случае не нужно было верить Трампу или ждать от него чего-то хорошего. Надо было быть готовым к тому, что Трамп обязательно пытаться подставить своего собеседника, чтобы получить некоторые политические очки.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп вечером в среду провели свою первую встречу. Она состоялась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

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Те, кто часто смотрит эту передачу, знают, что я в целом очень критически отношусь к президенту США. Еще до этой встречи я много раз говорил, что Зеленскому ни в коем случае нельзя верить Трампу или ждать от него чего-то хорошего. Скорее, наоборот: надо быть готовым к тому, что Трамп обязательно попытается подставить своего собеседника, чтобы получить некие политические баллы.



Дональд Трамп

И это вовсе не потому, что американский президент как-то особенно сильно ненавидит Зеленского. Нет! Просто он всегда так делает. Один из лучших политтихнологов США – Рик Уилсон – в прошлом году даже написал книгу с говорящим названием: "Все, к чему прикасается Трамп, умирает".

Подстава Зеленскому от американцев

В этот раз неприятности начались еще до того, как Трамп пожал руку Зеленскому. Они договорились, что Белый дом опубликует перессказ их телефонного разговора. При этом украинская сторона попросила, чтобы реплики Зеленского из этой стенограммы убрали. Американцы сказали "конечно". И оставили их в тексте.

Это очень серьезная подстава. Дело в том, что украинский президент в разговоре критиковал третих лиц – президента Франции, канцлера Германии, посла США и так далее. Он явно был уверен, что конфиденциальный разговор с президентом США останется секретным. Но нет. Трамп решил, что если ему это выгодно, то Зеленского можно и подставить. Нет проблем.

Слава богу, что украинский лидер всегда может сказать, что в разговоре просто пытался поддакивать американцу, чтобы его не злить. Похоже, что так оно и было. Но в целом ситуация – очень некрасивая.

Трамп повел себя как последняя скотина.Это надо запомнить и в подходящее время жестоко ему отомстить. Тем более, что возможности для этого у Зеленского имеются.



Зеленский с президентом Франции

Публикация телефонного разговора между украинским и американским президентом была вынужденной. Конгресс, который контролируют демократы, обвиняет Трампа в том, что он пытался заставить Зеленского начать расследование против своего политического оппонента – Джо Байдена и его сына – Хантера Байдена.

Более того, противники Трампа считают, что он шантажировал Зеленского, угрожая заблокировать сотни миллионов военной помощи, если тот не начнет копать под семью Байденов, у которых были свои дела в Киеве. По американским законам, все это называется злоупотребление властью в личных политических целях. Это уголовная статья, по которой президента США надо судить.

Трамп хотел показать, что ничего такого не было, поэтому и опубликовал свой разговор с Зеленским. Но тут есть нюанс. Опубликованный текст – это не дословная расшифровка их беседы. А пересказ, сделанный помощниками Трампа, которые его слышали. Что-то вроде изложения.

Что американцы вырезали из разговора Зеленского и Трампа

Более того, это отредактированный текст, из которого вырезаны огромные куски. Известно, что они говорили полчаса, но на бумаге весь разговор занял всего пять страничек крупным шрифтом – это очень мало. Если мою эту передачу записать на бумаге, то больше получится. В общем, американцы точно что-то вырезали из этой беседы. Давайте подумаем, что же это могло быть?

А вот что. История эта началась с жалобы некоего американского разведчика на то, что Трамп сделал иностранному лидеру противозаконное обещание. Разведчик узнал об этом и пожаловался в надзорный орган. Об этом узнали журналисты и пошло-поехало.

Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською

Так вот, в тексте разговора, который предоставил Белый Дом, НЕТ никакого обещания со стороны Трампа. Проще говоря, там нет самого главного компонента. Нет того, из-за чего все вообще началось.

Кроме того, разведчик в своей жалобе говорил, что Трамп как минимум восемь раз просил Зеленского начать расследование против Байдена. В тексте из Белого дома Байден и его сын вместе упомянуты лишь пять раз, а просьба – так вовсе одна.



Джо Байден

Смотрите: мы знаем, каких кусков НЕТ в стенограмме, сделанной американцами. Но мы же знаем, где эти куски есть. А есть в городе Киеве, где разговор двух президентов тоже записывался.

Зеленский может свалить Трампа с кресла президента

Поскольку Трамп повел себя как последний гад, когда опубликовал то, что его просили не публиковать, то Зеленский имеет полное моральное право опубликовать свою версию того же разговора, в котором он ничего плохого о европейцах не говорит, а вот Трамп требует от него пойти на нарушение американских законов.

Можно такое сделать? Да легко. Более того, если Зеленский поможет свалить Трампа и скормить его политический труп демократам, в Европе он станет героем. Настоящим спасителем всей Западной цивилизации от ужасного чудища-Трампа, уничтожающего союз Европы и США.

Меркель и Макрон забудут все обиды. Они сами его терпеть не могут. Все западные лидеры начнут на руках носить убийцу толстого, жадного, наглого, лживого и неприятного оранжевого дракона из золотой башни.



Trump Tower

Но тут есть один очень важный нюанс. Сейчас этот дракон работает президентом США. Он очень силен. И если его пнуть раньше времени, то он своим ядом может залить всю Украину. Поэтому надо дождаться момента, когда демократы расставят для него ловушку и накидают в нее гамбургеров для приманки. (Он очень любит бургеры – даже больше, чем жену).

Трамп не сможет стать президентом во второй раз

Но вот когда Трамп будет опутан многочисленными обвинениями, скандалами и расследованиями, когда ему не будет уже никакого дела до Украины, когда он будет думать только о спасении своей головы и других частей тела... Вот тогда и можно будет опубликовать расшифровку разговора с президентом Украины.

Это навсегда уничтожит карьеру Дональда Трампа. Во всяком случае, он уже точно не сможет стать президентом США во второй раз. Смотрите, как интересно получается. В 2016 году президент России Владимир Путин ценой огромных усилий, с помощью масштабного вмешательства в американские выборы усадил лояльного себе Дональда Трампа в Белом доме.

Думаю, это была одна из главных побед Кремля за последние десятилетия. Трамп почти во всем поддерживает Путина и беззастенчиво работает в его интересах.



Владимир Путин

Но теперь, в 2020 году, Украина получила все шансы с помощью демократов выкинуть из Белого дома верного союзника Владимира Путина. Причем сделать это можно совершенно законно, безо всякого вмешательства в американские дела.

Думаю, что успех этой операции мог бы стать главной внешнеполитической победой Украины за ее историю и политическим ударом по Путину, от которого он уже не оправится.

Следующий президент США

За событиями, связанными со всем этим скандалом, я почти забыл, что в США продолжается президентская предвыборная кампания.

У нас, в Украине, обычно говорят, что наиболее вероятным противником Дональда Трампа на выборах в 2020 году будет тот самый Джо Байден, чей сын Хантер замазался тут в работе на газовую компанию "Буризма" во главе с министром экологии времен Януковича Николаем Злочевским.

До недавнего времени так и было. Но война между Трампом и Байденом обескровила их обоих. Обычные люди, может быть, пока и не верят в какие-то ужасные нарушения закона, но думают, что эти двое явно что-то такое нехорошее делали.

На этом фоне быстро растут показатели популярности Элизабет Уоррен – сенатора от штата Массачусетс. У нас ее знают не очень хорошо, поэитому скажу о ней несколько слов.

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Уоррен – 70 лет, она очень опытный политик. Но в то же время на фоне других кандидатов, которым уже ближе к 80-ти, она еще сравнительно свежа и молода. Она придерживается левых убеждений, но не таких левых, как сенатор от Вермонта Берни Сандерс. В отличие от Хиллари Клинтон в 2016 году, она не считатется кандидатом от элиты – от миллионеров и миллиардеров.



Элизабет Уоррен

Более того, вся ее политическая деятельность сводилась к защите простых людей от огромных корпораций. Да и в целом она – очень хороший, честный человек. Я бы за нее сам проголосовал.

Что важно: сейчас за нее голосуют и сторонники Сандерса, и сторонники Клинтон 2016 года. То есть она собирает под своими знаменами очень широкую коалицию. Это всегда очень важно – опираться не на узкую группу, а на все население. Ну и динамика у нее очень хороша. В общенациональных опросах она вышла на второе место и продолжает быстро идти вверх. В одном из опросов от 23 сентября она и вовсе уже на первом месте.

Уоррен лидирует в Калифорнии – самом важном для демократов штате с самым большим числом голосов, а также в Айове - штате, где проводятся первые внутрипартийные выборы. Если она побеждает в Айове и Калифорнии, то все – считай, что дело в шляпе, она побеждает Байдена. Кстати, букмекеры уже тоже так считают – они уверены в победе Уоррен против Байдена.

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Ну а что с Трампом? Там все еще лучше. Согласно абсолютно всем опросам общественного мнения, Уоррен побеждает действующего президента с отрывом около пяти процентов. И это – еще до начала процедуры импичмента и до всего того, что я описал в первой части передачи.

Поэтому, я прямо тут, прямо сейчас, больше чем за год до выборов в США, я попробую дать прогноз и сказать, что новым президентом США и первой женщиной-президентом этой страны в 2020 году станет сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен!