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      Білий дім намагався засекретити розмови Трампа з Путіним

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      Білий дім намагався засекретити ще 2 розмови Трампа
      Білий дім намагався засекретити ще 2 розмови Трампа / Getty images

      Білий дім намагався засекретити телефонні розмови президента США Дональда Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним, а також з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом.

      Чиновники, які зазвичай мали доступ до розшифровок розмов, ніколи не бачили стенограми розмови Трампа з принцом Мухаммедом, пише CNN. Стенограма обох лідерів ніколи не поширювалась.

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      За словами джерела, це досить незвично, особливо після розмови з високопоставленими особами країн, з якими у США неоднозначні взаємини. Зокрема, засекречені розмови могли зачепити питання вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

      До речі, принц Саудівської Аравії визнав свою відповідальність за вбивство журналіста Хашоггі – деталі тут.

      За оцінками американської розвідки, вбивство було здійснено саме урядом Саудівської Аравії.

      Колишній чиновник адміністрації Трампа зазначив, що доступ до стенограми хоча б однієї з розмов Трампа з Путіним також був жорстко обмежений.

      Загалом практика обмеженого доступу до дзвінків президента почалася більше року тому. Сталося це після того, як були витоки інформації про телефонні розмови Трампа з лідерами Австралії і Мексики.

      В Білому домі поки не коментують обмеження доступу до телефонних розмов з російським і саудівським лідерами.

      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською – переклад 24 каналу.

      Що відомо про скандальну розмову Зеленського з Трампом?25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

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      Теги: Новини політики Дональд Трамп Імпічмент Трампа Новини США Новини Росії Володимир Путін Джамаль Хашоггі Саудівська Аравія
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