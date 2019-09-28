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      Белый дом пытался засекретить разговоры Трампа с Путиным

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      Белый дом пытался засекретить еще 2 разговора Трампа
      Белый дом пытался засекретить еще 2 разговора Трампа / Getty images

      Белый дом пытался засекретить телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным, а также с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

      Чиновники, которые обычно имели доступ к расшифровкам разговоров, никогда не видели стенограммы разговора Трампа с принцем Мухаммедом, пишет CNN. Стенограмма обоих лидеров никогда не распространялась.

      Интересно: Я иссушу это болото: Трамп обнародовал видео с Байденом, Порошенко и Зеленским

      По словам источника, это довольно необычно, особенно после разговора с высокопоставленными лицами стран, с которыми у США неоднозначные отношения. В частности, засекреченные разговоры могли коснуться вопроса убийства журналиста Джамаля Хашогги.

      Кстати, принц Саудовской Аравии признал свою ответственность за убийство журналиста Хашогги - детали здесь.

      По оценкам американской разведки, убийство было совершено именно правительством Саудовской Аравии.

      Бывший чиновник администрации Трампа отметил, что доступ к стенограмме хотя бы одного из разговоров Трампа с Путиным также был жестко ограничен.

      В целом практика ограниченного доступа к звонкам президента началась более года назад. Произошло это после того, как были утечки информации о телефонных разговорах Трампа с лидерами Австралии и Мексики.

      В Белом доме пока не комментируют ограничение доступа к телефонным разговорам с российским и саудовским лидерами.

      Скандальный разговор Трампа и Зеленского полный текст на русском – перевод 24 канала.

      Что известно о скандальном разговоре Зеленского с Трампом?​25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Его текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. Но именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

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      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Саудовская Аравия Джамаль Хашогги Владимир Путин Новости России Импичмент Трампа
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