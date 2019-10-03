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      Трамп просив Путіна допомогти йому на виборах 2020 року, – Яковина

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      Трамп просив Путіна допомогти йому на виборах 2020 року, – Яковина
      Трамп просив Путіна допомогти йому на виборах 2020 року, – Яковина / Getty Images

      Дональд Трамп дійсно, як мінімум, сім разів говорив по телефону з російським президентом Володимиром Путіним. Один запис із діалогу точно потрапив в секретне сховище Трампа.

      Про це розповів у своєму відеоблозі "Безумный мир" автор та політичний оглядач Іван Яковина.

      Важливо! Путін дозволив оприлюднити стенограму його розмови з Трампом

      Яковина наголосив, що в американській пресі звучали припущення, що мова там йде про російське втручання в американські вибори. "А саме про те, що Трамп був абсолютно не проти такого втручання і навіть просив Путіна допомогти йому на виборах 2020 року", – сказав він.

      До речі, пам'ятаєте нещодавню шпигунську історію? Американський агент в Кремлі Олег Смоленков розповів ЦРУ про те, що Путін особисто наказав втрутитися у вибори 2016 року і допомогти Трампу. Відразу після цього Трамп став вимагати, щоб йому розповіли, що за агент сидить у його країни в Кремлі. Йому про Смоленкова розповіли, тільки тоді, коли вивезли його з Росії,
      – відповів політолог.

      Яковина допускає, що Путін по телефону вимагав від Трампа розповісти, що за шпигун сидить у нього в Кремлі і Трамп, ймовірно, був готовий розкрити цю таємницю. Інакше навіщо ЦРУ було вивозити свого головного агента з Росії?

      "Про що саме говорили Трамп і Путін на записи, ми точно не знаємо. Зате ми можемо з упевненістю припустити, що ця розмова може стати джерелом великих проблем і для Путіна, і для Трампа", – додав експерт.

      За словами Яковини, якщо демократи доб'ються публікації розмов Путіна і Трампа, то в обох цих бовдурів почнуться серйозні проблеми і ось тоді сміятися вже буде вся Україна.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" за 2 жовтня 2019 року

       

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      Автор: Іван Яковина
      Теги: Новини Росії Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін Новини США Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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