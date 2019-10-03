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      Трамп просил Путина помочь ему на выборах 2020 года, – Яковина

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      Трамп просил Путина помочь ему на выборах 2020 года, – Яковина
      Трамп просил Путина помочь ему на выборах 2020 года, – Яковина / Getty Images

      Дональд Трамп действительно, как минимум, семь раз говорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Одна запись из диалога точно попала в секретное хранилище Трампа.

      Об этом рассказал в своем видеоблоге "Безумный мир", автор и политический обозреватель Иван Яковина.

      Важно! Путин разрешил обнародовать стенограмму его разговора с Трампом

      Яковина отметил, что в американской прессе звучали предположения, что речь там идет про российское вмешательство в американские выборы. "А именно о том, что Трамп был совершенно не против такого вмешательства и даже просил Путина помочь ему на выборах 2020 года", – сказал он.

      Кстати, помните недавнюю шпионскую историю? Американский агент в Кремле Олег Смоленков рассказал ЦРУ о том, что Путин лично приказал вмешаться в выборы 2016 года и помочь Трампу. Сразу после этого Трамп стал требовать, чтобы ему рассказали, что за агент сидит у его страны в Кремле. Ему о Смоленкове рассказали, только тогда, когда вывезли его из России,
      – ответил политолог.

      Яковина допускает, что Путин по телефону требовал от Трампа рассказать, что за шпион сидит у него в Кремле и Трамп, вероятно, был готов раскрыть эту тайну. Иначе зачем ЦРУ было вывозить своего главного агента из России?

      "О чем именно говорили Трамп и Путин на записи, мы точно не знаем. Зато мы можем с уверенностью предположить, что этот разговор может стать источником больших проблем и для Путина, и для Трампа", – добавил эксперт.

      По словам Яковины, если демократы добьются публикации разговоров Путина и Трампа, то у обоих этих балбесов начнутся серьезные проблемы и вот тогда смеяться уже будет вся Украина.

      Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" за 2 октября 2019 года

       

      blog_ava
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      Автор: Иван Яковина
      Теги: Новости политики Новости России Видеоблоги Новости США Дональд Трамп Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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