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      Путин разрешил обнародовать стенограмму его разговора с Трампом

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      Трамп и Путин
      Трамп и Путин / Getty images

      Правда, говорится не о последней их встрече, которая состоялась на полях саммита G20 и длилась час за закрытыми дверями, а прошлогоднюю – в Хельсинки.

      Об этом глава Кремля заявил во время форума "Российская энергетическая неделя", передают российские СМИ.

      Интересно: В Кремле озвучили условия публикации стенограммы беседы Путина и Трампа

      Когда там пытались какой-то скандал очередной раскрутить по поводу нашей встречи с президентом Трампом в Хельсинки, мы прямо сказали администрации: "Если кто-то хочет что-то узнать – публикуйте. Мы не против",
      – заверил Путин.

      Впрочем, по словам российского лидера, от таких действий в США все же отказались.

      "Просто они не захотели этого делать, насколько я понимаю, из принципиальных соображений. Есть вещи, которые должны быть закрытыми и все", – добавил Путин.

      В то же время, в России сильно переживают о возможной публикации стенограмм разговоров Путина с Зеленским. Там считают, что если украинский президент решится на такой шаг, то "станет заложником националистов, популистов и другой недееспособной публики".

      Интересно, что ранее представитель Кремля отмечал: в отношениях США и России и так много серьезных проблем. Поэтому, РФ надеется, что мир не увидит стенограммы телефонных разговоров Трампа и Путина.

      28 сентября CNN со ссылкой на собственные источники сообщило, что Белый дом пытался засекретить телефонные разговоры Трампа с Путиным. Однако, ради нацбезопасности Конгресс США планирует получить записи переговоров президента США с российским коллегой и с другими мировыми лидерами.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Новости США Дональд Трамп
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