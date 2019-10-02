Путин разрешил обнародовать стенограмму его разговора с Трампом

Правда, говорится не о последней их встрече, которая состоялась на полях саммита G20 и длилась час за закрытыми дверями, а прошлогоднюю – в Хельсинки.

Об этом глава Кремля заявил во время форума "Российская энергетическая неделя", передают российские СМИ.

Интересно: В Кремле озвучили условия публикации стенограммы беседы Путина и Трампа

Когда там пытались какой-то скандал очередной раскрутить по поводу нашей встречи с президентом Трампом в Хельсинки, мы прямо сказали администрации: "Если кто-то хочет что-то узнать – публикуйте. Мы не против",

– заверил Путин.

Впрочем, по словам российского лидера, от таких действий в США все же отказались.

"Просто они не захотели этого делать, насколько я понимаю, из принципиальных соображений. Есть вещи, которые должны быть закрытыми и все", – добавил Путин.

В то же время, в России сильно переживают о возможной публикации стенограмм разговоров Путина с Зеленским. Там считают, что если украинский президент решится на такой шаг, то "станет заложником националистов, популистов и другой недееспособной публики".

Интересно, что ранее представитель Кремля отмечал: в отношениях США и России и так много серьезных проблем. Поэтому, РФ надеется, что мир не увидит стенограммы телефонных разговоров Трампа и Путина.



28 сентября CNN со ссылкой на собственные источники сообщило, что Белый дом пытался засекретить телефонные разговоры Трампа с Путиным. Однако, ради нацбезопасности Конгресс США планирует получить записи переговоров президента США с российским коллегой и с другими мировыми лидерами.