19:47
29 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БАБИЙ ЯР ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путина опять обидели. Моржи угрожают РФ
      Вєсті Кремля
      19:53, 28 сентября
      Вести.UA. Жир: У Медведчука серьезные проблемы. Новый Ляшко в Раде
      Вєсті.UA
      19:16, 28 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      БАБИЙ ЯР ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Конгресс США требует предоставить ему записи разговоров Трампа с Путиным

      105 Читати новину українською
      Путин и Трамп
      Путин и Трамп / Getty Images

      Для нацбезопасности Конгресс США планирует получить записи переговоров президента страны Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами.

      "Я считаю, что здесь вопрос первостепенной важности – защитить национальную безопасность США и посмотреть на то, подрывал ли президент нашу (США) безопасность в разговорах и с другими мировыми лидерами, особенно с Путиным, и таким образом, как считал он (Трамп), он приносил пользу собственной предвыборной кампании", – заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, сообщает Интерфакс-Украина.

      Читайте также: СМИ выяснили, что Трамп искал доказательства вмешательства Украины в выборы в США

      Он также выразил решимость намерения установить, скрывал ли что-то Трамп от общественности.

      28 сентября CNN со ссылкой на собственные источники сообщило, что Белый дом пытался засекретить телефонные разговоры Трампа с Путиным, а также с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Чиновники, которые обычно имели доступ к расшифровкам разговоров, никогда не видели стенограммы разговора Трампа с ибн Салманом.

       

      blog_ava
      Хасиды в Умани празднуют иудейский Новый год: сколько заплатили за жилье и чем питаются
      сегодня
      2213
      Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости России Владимир Путин Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как купить газ по летним ценам и почему Данилюк уходит в отставку – видео недели
      сегодня , 19:30 Как купить газ по летним ценам и почему Данилюк уходит в отставку – видео недели
      23
      Методи побороти безсоння є!
      сегодня , 19:00 Методи побороти безсоння є!
      Блог Медіа 250
      Фанаты "Динамо" сорвали баннеры каналов Медведчука NewsOne и "112 канал" во время матча: видео
      сегодня , 18:34 Фанаты "Динамо" сорвали баннеры каналов Медведчука NewsOne и "112 канал" во время матча: видео
      128
      Відставка Данилюка: як до цього причетний Коломойський
      сегодня , 18:00 Відставка Данилюка: як до цього причетний Коломойський
      Дмитро Гнап 176
      Чим небезпечний Коломойський: люди олігарха у Верховній Раді
      сегодня , 17:00 Чим небезпечний Коломойський: люди олігарха у Верховній Раді
      Сергій Лещенко 347
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук