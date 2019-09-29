Конгресс США требует предоставить ему записи разговоров Трампа с Путиным

Для нацбезопасности Конгресс США планирует получить записи переговоров президента страны Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами.

"Я считаю, что здесь вопрос первостепенной важности – защитить национальную безопасность США и посмотреть на то, подрывал ли президент нашу (США) безопасность в разговорах и с другими мировыми лидерами, особенно с Путиным, и таким образом, как считал он (Трамп), он приносил пользу собственной предвыборной кампании", – заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, сообщает Интерфакс-Украина.

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Он также выразил решимость намерения установить, скрывал ли что-то Трамп от общественности.

28 сентября CNN со ссылкой на собственные источники сообщило, что Белый дом пытался засекретить телефонные разговоры Трампа с Путиным, а также с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Чиновники, которые обычно имели доступ к расшифровкам разговоров, никогда не видели стенограммы разговора Трампа с ибн Салманом.