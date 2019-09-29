Конгрес США вимагає надати йому записи розмов Трампа з Путіним

Задля нацбезпеки Конгрес США планує отримати записи переговорів президента країни Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним та з іншими світовими лідерами.

"Я вважаю, що тут питання першорядної важливості – захистити національну безпеку США і подивитися на те, чи підривав президент нашу (США) безпеку в розмовах і з іншими світовими лідерами, особливо з Путіним, і таким чином, як вважав він (Трамп), він приносив користь власній передвиборчій кампанії", – заявив голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Він також висловив рішучість наміру встановити, чи приховував щось Трамп від громадськості.

28 вересня CNN з посиланням на власні джерела повідомило, що Білий дім намагався засекретити телефонні розмови Трампа з Путіним, а також з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом. Чиновники, які зазвичай мали доступ до розшифровок розмов, ніколи не бачили стенограми розмови Трампа з бен Салманом.