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      Конгрес США вимагає надати йому записи розмов Трампа з Путіним

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      Путін і Трамп
      Путін і Трамп / Getty Images

      Задля нацбезпеки Конгрес США планує отримати записи переговорів президента країни Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним та з іншими світовими лідерами.

      "Я вважаю, що тут питання першорядної важливості – захистити національну безпеку США і подивитися на те, чи підривав президент нашу (США) безпеку в розмовах і з іншими світовими лідерами, особливо з Путіним, і таким чином, як вважав він (Трамп), він приносив користь власній передвиборчій кампанії", – заявив голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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      Він також висловив рішучість наміру встановити, чи приховував щось Трамп від громадськості.

      28 вересня CNN з посиланням на власні джерела повідомило, що Білий дім намагався засекретити телефонні розмови Трампа з Путіним, а також з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом. Чиновники, які зазвичай мали доступ до розшифровок розмов, ніколи не бачили стенограми розмови Трампа з бен Салманом.

       

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      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Володимир Путін Новини Росії
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