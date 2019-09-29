СМИ выяснили, что Трамп искал доказательства вмешательства Украины в выборы в США

Американский президент Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани пытались найти доказательства того, что Украина вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году.

Трамп пытался найти доказательства того, что вмешательство связано с Украиной, даже несмотря на выводы расследования, пишет New York Times.

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Да, разведывательные службы и Министерство юстиции выяснило, что отвечает за вмешательство в выборы президента США в 2016 году Россия. Кроме того, американский лидер считал, что исчезнувшую переписку Хиллари Клинтон можно найти именно на серверах в Украине.

Издание отмечает, что Трамп и Джулиани проводили относительно Украины политику, которая отличалась от официального курса США. Лидер США считал, что "некоторые силы в Украине", связанные с Демократической партией, помогали распространять компромат о главе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте.

Зато Джулиани был убежден, что материалы о Манафорте были подделаны и распространены критиками Трампа, чтобы саботировать его избирательную кампанию. Впоследствии их использовали якобы для стимулирования расследования спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Авторы материала напомнили, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским рекомендовал ему сотрудничать с генпрокурором США, в частности по вопросу возможного похищения Украины переписок Демократической партии и Клинтон.

Кроме того, адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани заверил, что обладает беспрецедентными доказательствами влияния Украины на выборы президента США в 2016 году.

Коротко о скандале вокруг разговора Трампа и ЗеленскогоВ июле 2019 года во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.



Дело в том, что к этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер Байден. Поэтому расследование дела может негативно повлиять на рейтинги кандидатов. 25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Она указывает: Трамп же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

Скандальный разговор Трампа и Зеленского полный текст на украинском – в материале 24 канала. Читайте полный текст жалобы на главу Белого дома на украинском – перевод 24 канала.