15:13
29 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путина опять обидели. Моржи угрожают РФ
      Вєсті Кремля
      19:53, 28 сентября
      Вести.UA. Жир: У Медведчука серьезные проблемы. Новый Ляшко в Раде
      Вєсті.UA
      19:16, 28 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      СМИ выяснили, что Трамп искал доказательства вмешательства Украины в выборы в США

      6 Читати новину українською
      Трамп пытался найти доказательства вмешательства Украины в выборы в США, – NYT
      Трамп пытался найти доказательства вмешательства Украины в выборы в США, – NYT / Getty Images

      Американский президент Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани пытались найти доказательства того, что Украина вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году.

      Трамп пытался найти доказательства того, что вмешательство связано с Украиной, даже несмотря на выводы расследования, пишет New York Times.

       Это интересно: Скандальный разговор Зеленского и Трампа: СМИ выяснили, кто еще причастен – Путин тоже

      Да, разведывательные службы и Министерство юстиции выяснило, что отвечает за вмешательство в выборы президента США в 2016 году Россия. Кроме того, американский лидер считал, что исчезнувшую переписку Хиллари Клинтон можно найти именно на серверах в Украине.

      Издание отмечает, что Трамп и Джулиани проводили относительно Украины политику, которая отличалась от официального курса США. Лидер США считал, что "некоторые силы в Украине", связанные с Демократической партией, помогали распространять компромат о главе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте.

      Зато Джулиани был убежден, что материалы о Манафорте были подделаны и распространены критиками Трампа, чтобы саботировать его избирательную кампанию. Впоследствии их использовали якобы для стимулирования расследования спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года.

      Авторы материала напомнили, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским рекомендовал ему сотрудничать с генпрокурором США, в частности по вопросу возможного похищения Украины переписок Демократической партии и Клинтон.

      Кроме того, адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани заверил, что обладает беспрецедентными доказательствами влияния Украины на выборы президента США в 2016 году.

      Коротко о скандале вокруг разговора Трампа и ЗеленскогоВ июле 2019 года во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

      Дело в том, что к этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер Байден. Поэтому расследование дела может негативно повлиять на рейтинги кандидатов. 25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Она указывает: Трамп же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Скандальный разговор Трампа и Зеленского полный текст на украинском  в материале 24 канала. Читайте полный текст жалобы на главу Белого дома на украинском  перевод 24 канала.

      blog_ava
      Стоматит: что это такое и почему он возникает
      сегодня
      1799
      Теги: Телефонный разговор Зеленского и Трампа Дональд Трамп Новости политики Выборы в США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому ветеранам необхідна допомога в адаптації до цивільного життя: приклад мінера мосту у Києві
      сегодня , 15:00 Чому ветеранам необхідна допомога в адаптації до цивільного життя: приклад мінера мосту у Києві
      Леонід Остальцев 9
      Гривна растет, но надолго ли это?
      сегодня , 14:00 Гривна растет, но надолго ли это?
      Сергій Фурса 1926
      Форум видавців: 12 книг, які точно варто прочитати
      сегодня , 12:00 Форум видавців: 12 книг, які точно варто прочитати
      Книги для гурманів 1055
      Ніколи знову не допустимо – хоч би як кому, може, й кортіло: роковини трагедії Бабиного Яру
      сегодня , 11:30 Ніколи знову не допустимо – хоч би як кому, може, й кортіло: роковини трагедії Бабиного Яру
      Борис Немировський 695
      Главные новости 28 сентября: взрыв в Сумах, отставка Волкера, курс гривны на последующие годы
      сегодня , 09:07 Главные новости 28 сентября: взрыв в Сумах, отставка Волкера, курс гривны на последующие годы
      2402
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук