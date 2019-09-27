Адвокат Трампа заявил, что имеет доказательства вмешательства Украины в выборы США
Адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани заверил, что обладает беспрецедентными доказательствами влияния Украины на выборы президента США в 2016 году.
У Джулиани якобы есть свидетели, кассеты и компрометирующие документы, об этом он написал на своей странице в Twitter.
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Доказательства в подтверждение своих слов Джулиани обещает вскоре опубликовать. "Следите и ждите", – подчеркнул он.
Джулиани упрекнул комитет по разведке Конгресса, демократа Адама Шиффа, который активно лоббирует импичмент Трампу, вроде бы не следует выдвигать обвинения на основе слухов, не имея доказательств. И это несмотря на наличие стенограммы разговора украинского и американского президентов.
Что может иметь ввиду ДжулианиВ июле 2019 года Рудольф Джулиани должен был приехать в Украину для встречи с Владимиром Зеленским, но отменил свой визит. Одной из причин он назвал народного депутата Сергея Лещенко. Адвокат Трампа обвинил украинца в публикации "черной бухгалтерии" Партии регионов", в которой говорится о выплате денег экс-главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту.
Джулиани назвал эту историю фейком. Сам Лещенко в ответ на обвинения заявил, что эти заявления Джулиани свидетельствуют о влиянии генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Последний якобы вводит в заблуждение юриста президента США и других американцев, потому что хочет удержаться на должности.
Коротко про скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского
В июле 2019 года во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
Дело в том, что к этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер Байден. Поэтому расследование дела может негативно повлиять на рейтинги кандидатов.
25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Она указывает: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
Скандальный разговор Трампа и Зеленского: полный текст на русском – в материале 24 канала.
Также читайте полный текст жалобы на главу Белого дома на украинском – перевод 24 канала.