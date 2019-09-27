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      Адвокат Трампа заявив, що має докази втручання України у вибори США

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      Рудольф Джуліані
      Рудольф Джуліані / Getty Images

      Адвокат американського президента Дональда Трампа Рудольф Джуліані запевнив, що володіє безпрецедентними доказами впливу України на вибори президента США у 2016 році.

      Джуліані нібито має свідків, касети та компроментуючі документи, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

      До теми: Розмова Зеленського з Трампом зачепила Європу – Україні загрожує новий скандал

      Докази на підтвердження своїх слів Джуліані обіцяє опублікувати незабаром. "Слідкуйте і чекайте", – наголосив він.

      Так Джуліані дорікнув голові комітету з розвідки Конгресу, демократові Адаму Шиффу, який активно лобіює імпічмент Трампу, начебто не слід висувати звинувачення на основі чуток, не маючи доказів. І це попри наявність стенограми розмови українського та американського президентів.

      Що може мати на увазі Джуліані Рудольф Джуліані мав приїхати в Україну для зустрічі з Володимиром Зеленським, але скасував свій візит. Однією з причин він назвав народного депутата Сергія Лещенка. Адвокат Трампа звинуватив українця в публікації "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів", в якій мовиться про виплати грошей ексглаві передвиборчого штабу Трампа Полу Манафорту.

      Джуліані назвав цю історію фейком. Сам Лещенко у відповідь на звинувачення заявив, що ці заяви Джуліані свідчать про вплив генерального прокурора України Юрія Луценка. Останній нібито вводить в оману юриста президента США та інших американців, тому що хоче втриматися на посаді. 

      Коротко про скандал навколо розмови Трампа та Зеленського

      У липні 2019 року під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

      Річ у тім, що до цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер Байден. Тож розслідування справи може негативно вплинути на рейтинги кандидатів.

      25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Вона вказує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською – у матеріалі 24 каналу.

      Також читайте повний текст скарги на главу Білого дому українською– переклад 24 каналу.

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