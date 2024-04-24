Для оккупантов это сегодня кардинально меняет реальность, в которой они планировали действовать. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян.
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"Для России случилось худшее, что она могла себе только представить. И это не выделение 60 миллиардов Украине. Это уже производное от того, что с этого момента продемонстрировано, что ни Трамп, ни Байден не заинтересованы в том, чтобы были поражения по украинскому фронту. Это будет прямо влиять на их электоральные способности", – сказал он.
Россияне просчитались
Олег Саакян убежден, что Байден и Трамп не заинтересованы в том, чтобы были плохие новости с фронта в Украине. Это дает нашему государству двух кандидатов в президенты США, большую часть республиканцев и демократов, которые не хотят, чтобы украинцы проиграли. Поэтому Украина получит все, чтобы нужно для того, чтобы сорвать российские планы по дестабилизации.
Враг очень готовился к наступлению, потому что для них это последний рывок. Ведь сейчас происходят и европейские, и американские выборы – это окно возможностей для оккупантов, когда демократические государства сосредоточены на внутренней политике. В следующий раз такой момент наступит не скоро.
Россия начинала полномасштабную агрессию против Украины в 2022 году под прикрытием выборов в Германии и Франции, понимая, что ни Берлин, ни Париж в этот момент не смогут отреагировать эффективно. Они просчитались, потому что лидерство взял на себя Брюссель,
– подчеркнул политолог.
Сейчас россияне очень долго ждали и готовились к тому, чтобы воспользоваться зацикливанием Европы и США на своих выборах, когда им будет не до Украины. Однако сейчас Запад продемонстрировал, что поддерживает Украину.
"Для России это кардинально сегодня меняет реальность, в которой они планировали действовать. Они считали, что всем будет не до Украины. А теперь мы видим, что с Украиной, с ее судьбой сейчас прямо связаны интересы обоих кандидатов в США", – добавил Саакян.
Помощь Украине со стороны США: главное
- Палата представителей США вечером 20 апреля поддержала решение о предоставлении Украине 60,8 миллиардов долларов помощи. Все четыре законопроекта из пакета набрали необходимые голоса.
- Сенат США 24 апреля проголосовал за выделение Украине более 60 миллиардов помощи. За документ в Сенате отдали 79 голосов.
- В Белом доме заверили, что американский лидер Джо Байден уже 24 апреля поставит свою подпись под законопроектом о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Все для того, чтобы можно было начать поставки оружия уже на этой неделе.