Для окупантів це сьогодні кардинально змінює реальність, в якій вони планували діяти. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян.

Читайте також Яке озброєння зараз потрібне Україні найбільше і чи увійде воно у пакет допомоги від США

"Для Росії трапилося найгірше, що вона могла собі тільки уявити. І це не виділення 60 мільярдів Україні. Це вже похідне від того, що з цього моменту продемонстровано, що ні Трамп, ні Байден не зацікавлені в тому, щоб були поразки з українського фронту. Це буде прямо впливати на їхні електоральні спроможності", – сказав він.

Росіяни прорахувалися

Олег Саакян переконаний, що Байден та Трамп не зацікавлені у тому, щоб були погані новини з фронту в Україні. Це дає нашій державі двох кандидатів у президенти США, більшу частину республіканців та демократів, які не хочуть, щоб українці програли. Тому Україна отримає все, щоб потрібно для того, аби зірвати російські плани щодо дестабілізації.

Ворог дуже готувався до наступу, бо для них це останній ривок. Адже зараз відбуваються і європейські, і американські вибори – це вікно можливостей для окупантів, коли демократичні держави зосереджені на внутрішній політиці. Наступного разу такий момент настане не скоро.

Росія починала повномасштабну агресію проти України у 2022 році під прикриттям виборів в Німеччині та Франції, розуміючи, що ні Берлін, ні Париж в цей момент не зможуть відреагувати ефективно. Вони прорахувалися, бо лідерство взяв на себе Брюссель,

– підкреслив політолог.

Зараз росіяни дуже довго чекали та готувалися до того, щоб скористатися зациклення Європи та США на своїх виборах, коли їм буде не до України. Однак зараз Захід продемонстрував, що підтримує Україну.

"Для Росії це кардинально сьогодні змінює реальність, в якій вони планували діяти. Вони вважали, що всім буде не до України. А тепер ми бачимо, що з Україною, з її долею зараз прямо пов'язані інтереси обох кандидатів у США", – додав Саакян.

Допомога Україні з боку США: головне