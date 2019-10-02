17:51
2 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Що російський спецназ забув в Осло? РФ будує репліку ракети Ілона Маска
      Вєсті Кремля
      21:15, 1 жовтня
      Вєсті.UA: Винник знов потрапив у гучний скандал. Разумков втомився і йде
      Вєсті.UA
      20:46, 1 жовтня
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК

      Путін дозволив оприлюднити стенограму його розмови з Трампом

      437 Читать новость на русском
      Трамп і Путін
      Трамп і Путін / Getty images

      Щоправда, мовиться не про останню їхню зустріч, яка відбулася на полях саміту G20 та тривала годину за закритими дверима, а торішню – у Гельсінкі.

      Про це глава Кремля заявив під час форуму "Російський енергетичний тиждень", передають російські ЗМІ.

      Цікаво: У Кремлі озвучили умови публікації стенограми розмови Путіна і Трампа

      Коли там намагалися якийсь скандал черговий розкрутити з приводу нашої зустрічі з президентом Трампом в Гельсінкі, ми прямо сказали адміністрації: "Якщо хтось хоче щось дізнатися – публікуйте. Ми не проти",
      – запевнив Путін.

      Втім, за словами російського лідера, від таких дій у США все ж відмовились.

      "Просто вони не захотіли цього робити, наскільки я розумію, з принципових міркувань. Є речі, які повинні бути закритими і все", – додав Путін.

      Водночас, в Росії сильно переймаються щодо можливої публікації стенограм розмов Путіна з Зеленським. Там вважають, що якщо український президент наважиться на такий крок, то "стане заручником націоналістів, популістів та іншої неосудної публіки".

      Цікаво, що раніше речник Кремля наголошував: у відносинах США та Росії і так багато серйозних проблем. Тому, РФ сподівається, що світ не побачить стенограми телефонних розмов Трампа і Путіна.

      28 вересня CNN з посиланням на власні джерела повідомило, що Білий дім намагався засекретити телефонні розмови Трампа з Путіним. Проте, задля нацбезпеки Конгрес США планує отримати записи переговорів президента США з російським колегою та з іншими світовими лідерами.

      blog_ava
      На Донбасі загинула військова Анастасія Вітовська: з’явились жахливі подробиці її смерті
      сьогодні
      11441
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Дональд Трамп Новини США
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Формула Штайнмайера: ключевые пункты, уступки по которым невозможны
      сьогодні , 17:00 Формула Штайнмайера: ключевые пункты, уступки по которым невозможны
      Блог Соцмережі 9551
      Формула Штайнмайера: почему критично важна позиция народных депутатов
      сьогодні , 15:00 Формула Штайнмайера: почему критично важна позиция народных депутатов
      Блог Соцмережі 1373
      Путін не всемогутній, – TAI
      сьогодні , 12:00 Путін не всемогутній, – TAI
      Світові Медіа 1375
      Денис Монастирський: заміна Луценка на Рябошапку не повинна бути лише заміною прізвищ
      сьогодні , 10:02 Денис Монастирський: заміна Луценка на Рябошапку не повинна бути лише заміною прізвищ
      Ірина Поліщук 951
      Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: що це означає і що буде далі
      сьогодні , 09:03 Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: що це означає і що буде далі
      Євгенія Мазур 6423
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук