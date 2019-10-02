Путін дозволив оприлюднити стенограму його розмови з Трампом

Щоправда, мовиться не про останню їхню зустріч, яка відбулася на полях саміту G20 та тривала годину за закритими дверима, а торішню – у Гельсінкі.

Про це глава Кремля заявив під час форуму "Російський енергетичний тиждень", передають російські ЗМІ.

Цікаво: У Кремлі озвучили умови публікації стенограми розмови Путіна і Трампа

Коли там намагалися якийсь скандал черговий розкрутити з приводу нашої зустрічі з президентом Трампом в Гельсінкі, ми прямо сказали адміністрації: "Якщо хтось хоче щось дізнатися – публікуйте. Ми не проти",

– запевнив Путін.

Втім, за словами російського лідера, від таких дій у США все ж відмовились.

"Просто вони не захотіли цього робити, наскільки я розумію, з принципових міркувань. Є речі, які повинні бути закритими і все", – додав Путін.

Водночас, в Росії сильно переймаються щодо можливої публікації стенограм розмов Путіна з Зеленським. Там вважають, що якщо український президент наважиться на такий крок, то "стане заручником націоналістів, популістів та іншої неосудної публіки".

Цікаво, що раніше речник Кремля наголошував: у відносинах США та Росії і так багато серйозних проблем. Тому, РФ сподівається, що світ не побачить стенограми телефонних розмов Трампа і Путіна.



28 вересня CNN з посиланням на власні джерела повідомило, що Білий дім намагався засекретити телефонні розмови Трампа з Путіним. Проте, задля нацбезпеки Конгрес США планує отримати записи переговорів президента США з російським колегою та з іншими світовими лідерами.