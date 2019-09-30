У Кремлі озвучили умови публікації стенограми розмови Путіна і Трампа

Публікація стенограм розмов президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна можливі лише за згоди обох сторін. Тому, Москва готова обговорювати ймовірну пропозицію Вашингтону щодо оприлюднення бесіди обох лідерів.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи вимогу демократів США опублікувати зміст розмов Путіна і Трампа наголосив, що переважно такі бесіди не виносять на загал, пише ТАСС.

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Що стосується стенограми розмов, то, звичайно, в якійсь мірі подібна публікація можлива тільки за взаємною згодою сторін. Але в цілому дипломатична практика, звичайно, подібні публікації не передбачає. Якщо будуть якісь сигнали від американців, ми їх обговоримо,

– сказав він .

При цьому Пєсков додав, що подібні прохання "і всі процеси, які зараз ведуться навколо цього в США, безумовно, є внутрішньою справою США". Тому, Росія не втручалася і не має наміру втручатися в цю справу.

Раніше речник Кремля наголошував, що у відносинах США та Росії і так багато серйозних проблем. Тому, РФ сподівається, що світ не побачить стенограми телефонних розмов Трампа і Путіна.

28 вересня CNN з посиланням на власні джерела повідомило, що Білий дім намагався засекретити телефонні розмови Трампа з Путіним. Проте, задля нацбезпеки Конгрес США планує отримати записи переговорів президента США з російським колегою та з іншими світовими лідерами.

З чого розпочався скандал зі стенограмами розмов Трампа?У США розгорівся справжній скандал через розмову президента Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським. Зокрема, 25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.



25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.



Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.