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      Трамп записав відеозвернення у зв'язку з нещодавніми скандалами

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп в неділю опублікував відеозвернення на тлі ініційованої Палатою представників Конгресу США процедури імпічменту.

      На відео, яке американський лідер опублікував у своєму твітері, він наголошує, що не дозволить демократам себе зупинити.

      Актуально: Адвокат Трампа відмовився свідчити у розслідуванні щодо імпічменту президента США

      Те, що відбувається зараз – це найбільше шахрайство в історії американської політики. Демократи хочуть забрати у вас вашу зброю, охорону здоров'я, голос, свободу, суддів, вони хочуть забрати все. Ми не можемо дозволити цьому статися, ми боремося за те, щоб висушити болото. Вони намагаються зупинити мене, тому що я борюся за вас, я ніколи не дам цьому статися,
      – заявив Трамп.

      Водночас очільник Білого дому зазначив, що в цьому протистоянні "на кону стоять" Сполучені Штати.

      Відеозвернення Трампа з'явилося на тлі розвитку скандалу з приховуванням Білим домом записів розмов Трампа з лідерами України, Росії та Саудівської Аравії.

      До речі, напередодні Трамп виклав у фейсбуці відео із заголовком "Я висушу це болото". Відео за змістом є передвиборчою агітацією (вибори президента у США відбудуться у 2020 році). Однак майже все воно присвячене Україні.

      Коротко про скандал навколо Трампа та Зеленського25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася двома місяцями раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут.

      Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

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      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Імпічмент Трампа Скандал
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