Адвокат Трампа відмовився свідчити у розслідуванні щодо імпічменту президента США

Особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані відмовився давати свідчення в рамках процедури імпічменту без згоди свого клієнта – Дональда Трампа.

Руді Джуліані в коментарі CNN наголосив, що його співпраця з Трампом захищена привілеєм адвоката-клієнта.

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Адвокат президента США також додав, що наразі не обговорював з Трампом можливості того, що він буде давати свідчення в рамках процедури імпічменту.

Коротко про скандал навколо Трампа та Зеленського25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.



25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася двома місяцями раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут.



Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

Що відомо про Джуліані і його роль у справі про імпічмент Трампа?

Руді Джуліані – колишній мер Нью-Йорка в період з 1994 по 2001 рік. Він як і Трамп представник Республіканської партії. В ході виборів президента США у 2016 році Джуліані підтримав Дональда Трампа і розглядався як кандидат на посаду держсекретаря. Однак, згодом відмовився від боротьби за цю посаду. У січні 2017 року Джуліані призначили радником президента США з кібербезпеки. Цікаво, що син Джуліані – Ендрю – з березня 2017 року працює асистентом з комунікацій у Білому Домі.

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В оприлюдненому 26 вересня документі йдеться, що працівник розвідки отримав свідчення із більш ніж шести джерел, які фактично збігаються, однак сам він прямим свідком описаних подій не був. У скарзі йдеться про те, що Дональд Трамп нібито використав службове становище для того, щоб втрутитися у внутрішні справи іноземної держави з метою забезпечення своєї перемоги на президентських виборах. Зокрема, він чинив тиск на президента України Зеленського, щоб змусити його сприяти проведенню розслідування щодо Байдена.

Також співробітник розвідки зазначив, що центральною фігурою є особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані.

Рудольф Джуліані уже назвав усі звинувачення на свою адресу "повною нісенітницею". Також адвокат Трампа зазначив, що сама скарга не вселяє довіри.