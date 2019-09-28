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      Адвокат Трампа отказался свидетельствовать в расследовании по импичменту президента США

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      Рудольф Джулиани и Дональд Трамп
      Рудольф Джулиани и Дональд Трамп / usatoday.com

      Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани отказался давать показания в рамках процедуры импичмента без согласия своего клиента – Дональда Трампа.

      Руди Джулиани в комментарии CNN отметил, что его сотрудничество с Трампом защищено привилегией адвоката-клиента.

      Важно! Скандальный разговор Трампа и Зеленского: появился текст жалобы на главу Белого дома

      Адвокат президента США также добавил, что пока не обсуждал с Трампом возможности того, что он будет давать показания в рамках процедуры импичмента.

      Кратко о скандале вокруг Трампа и Зеленского25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь.

      Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Впоследствии оба лидеры возразили, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. Но именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

      Что известно о Джулиане и его роли в деле об импичменте Трампа?

      Руди Джулиани – бывший мэр Нью-Йорка в период с 1994 по 2001 год. Он как и Трамп, представитель Республиканской партии. В ходе выборов президента США в 2016 году Джулиани поддержал Дональда Трампа и рассматривался как кандидат на пост госсекретаря. Однако, впоследствии отказался от борьбы за эту должность. В январе 2017 года Джулиани назначили советником президента США по кибербезопасности. Интересно, что сын Джулиани – Эндрю – с марта 2017 года работает ассистентом по коммуникациям в Белом Доме.

      Актуально! Импичмент в США: в Конгрессе официально выразили последнее предупреждение администрации Трампа

      В обнародованном 26 сентября документе говорится, что работник разведки получил свидетельство из более чем шести источников, которые фактически совпадают, однако сам он прямым свидетелем описываемых событий не был. В жалобе говорится о том, что Дональд Трамп якобы использовал служебное положение для того, чтобы вмешаться во внутренние дела иностранного государства с целью обеспечения своей победы на президентских выборах. В частности, он оказывал давление на президента Украины Зеленского, чтобы заставить его способствовать проведению расследования в отношении Байдена.

      Также сотрудник разведки отметил, что центральной фигурой является личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

      Рудольф Джулиани уже назвал все обвинения в свой адрес "полной чушью". Также адвокат Трампа отметил, что сама жалоба не внушает доверия.

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      Теги: Новости политики Импичмент Трампа Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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