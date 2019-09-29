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      Трамп записал видеообращение в связи с недавними скандалами

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал видеообращение на фоне инициированной Палатой представителей Конгресса США процедуры импичмента.

      На видео, которое американский лидер опубликовал в своем твиттере, он подчеркивает, что не позволит демократам себя остановить.

      Читайте также: Актуально: Адвокат Трампа отказался свидетельствовать в расследовании об импичменте президента США

      То, что происходит сейчас – это самое большое мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят отнять у вас ваше оружие, здравоохранение, голос, свободу, судей, они хотят забрать все. Мы не можем позволить этому случиться, мы боремся за то, чтобы высушить болото. Они пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас, я никогда не дам этому случиться,
      – заявил Трамп.

      В то же время глава Белого дома отметил, что в этом противостоянии "на кону стоят" Соединенные Штаты.

      Видеообращение Трампа появилось на фоне развития скандала с сокрытием Белым домом записей разговоров Трампа с лидерами Украины, России и Саудовской Аравии.

      Кстати, накануне Трамп выложил в фейсбуке видео с заголовком "Я иссушу это болото". Видео по содержанию является предвыборной агитацией (выборы президента в США состоятся в 2020 году). Однако почти все оно посвящено Украине.

      Кратко о скандале вокруг Трампа и Зеленского25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь.

      Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Впоследствии оба лидеры возразили, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. Но именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

      blog_ava
      Rozetka может закрыться, если Зеленский подпишет закон о кассовых аппаратах
      28 сентября
      956
      Теги: Скандал Импичмент Трампа Дональд Трамп Новости США Новости политики
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